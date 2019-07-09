НОВОСТИ

Иосиф Пригожин рассказал, что сделали бы с грузинским ведущим на Кавказе

Как он считает, трогать родителей и оскорблять семью – вопиющее невежество.

Иосиф Пригожин рассказал, что сделали бы с грузинским ведущим на Кавказе
Пригожин осудил грузинского журналиста/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram резко осудил высказывания грузинского ведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Журналист, напомним, в прямом эфире позволил себе нецензурную лексику в адрес российского лидера. Как считает Пригожин, подобные выпады, которые сделал корреспондент в эфире канала «Рустави-2», — недопустимы.

«Это недостойно мужчины. На Кавказе за подобное должны язык отрезать этому подонку и негодяю. Трогать память родителей, задевать семью — это просто вопиющее невежество. Если такое хамство общественность «проглотит», буду очень расстроен и разочарован в людях. Многие настолько охренели от безнаказанности, что забыли о всякой этике и принципах морали. Для меня грузины ассоциировались с аристократичностью и благородством, а такие вот подонки просто бросают тень на целый народ», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее нелестно в адрес грузинского журналиста высказался также продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что его коллектив навсегда прекращает гастрольную деятельность в Грузии.

Добавим, что сразу после нелестных слов в адрес президента России к зданию телеканала пришли несколько десятков жителей Грузии. Они потребовали наказать журналиста. На данный момент он отстранен от эфира. Его действия осудили грузинские власти.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РазинВладимир ПутинГеоргий ГабунияГрузияИосиф Пригожин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Иосиф Пригожин рассказал, что сделали бы с грузинским ведущим на Кавказе
Интересно?
Поделись с друзьями: