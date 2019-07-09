Иосиф Пригожин рассказал, что сделали бы с грузинским ведущим на Кавказе

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram резко осудил высказывания грузинского ведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Журналист, напомним, в прямом эфире позволил себе нецензурную лексику в адрес российского лидера. Как считает Пригожин, подобные выпады, которые сделал корреспондент в эфире канала «Рустави-2», — недопустимы.

«Это недостойно мужчины. На Кавказе за подобное должны язык отрезать этому подонку и негодяю. Трогать память родителей, задевать семью — это просто вопиющее невежество. Если такое хамство общественность «проглотит», буду очень расстроен и разочарован в людях. Многие настолько охренели от безнаказанности, что забыли о всякой этике и принципах морали. Для меня грузины ассоциировались с аристократичностью и благородством, а такие вот подонки просто бросают тень на целый народ», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее нелестно в адрес грузинского журналиста высказался также продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что его коллектив навсегда прекращает гастрольную деятельность в Грузии.

Добавим, что сразу после нелестных слов в адрес президента России к зданию телеканала пришли несколько десятков жителей Грузии. Они потребовали наказать журналиста. На данный момент он отстранен от эфира. Его действия осудили грузинские власти.