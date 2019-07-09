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Лена Катина объяснила, почему прячет сына от поклонников

«Экс-татушка» пообещала когда-нибудь рассекретить наследника.

Лена Катина объяснила, почему прячет сына от поклонников
Лена Катина рассказала о четырехлетнем сыне. Фото: globallookpress.com

В августе 2013 года Лена Катина вышла замуж за рокера из Словении Сашо Кузмановича. После нескольких лет жизни в Лос-Анджелесе певица и ее супруг вернулись в Москву, где четыре года назад у пары родился сын Саша.

Бывшая участница группы «Тату», чьи песни были невероятно популярны в начале двухтысячных, предпочитает скрывать ребенка от поклонников, которые до сих пор внимательно следят за ее жизнью. В беседе с порталом teleprogramma.pro Лена объяснила, почему она не хочет выкладывать снимки мальчика в соцсети.

По словам 35-летней артистки, сейчас малышу не нужно повышенное внимание к его персоне. Показывать его широкой общественности нецелесообразно, поскольку, как и у любого ребенка, у него должно быть спокойное детство. Когда-нибудь случится так, что все узнают, как выглядит Александр, пока же малыш к этому совсем не готов.

«В какой-то момент я, само собой, поделюсь фотографиями своего сыночка… Я постараюсь отложить этот момент», – призналась Катина.

Ранее «экс-татушка» призналась, что после ухода из группы впала в депрессию. Певица перестала получать радость от жизни и чувствовала, что ей все опостылело. Когда близкие, видя ее состояние, наконец подняли тревогу, она обратилась к психологу, который сумел ей помочь.

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группа "Тату"Лена Катинапевица

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Лена Катина объяснила, почему прячет сына от поклонников
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