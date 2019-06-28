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Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату»

Певица в какой-то момент была вынуждена обратиться за помощью к психологам.

Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату»
Лена Катина смогла выйти из депрессии/globallookpress.com

Певица Лена Катина, которая стала известна благодаря выступлению в группе «Тату», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что находилась в затяжной депрессии, из которой не могла выйти самостоятельно.

Лена Катина
У Лены Катиной была депрессия/globallookpress.com

«В какой-то момент я вдруг поняла, что мне ничего не хочется. Все надоело в этой жизни и опостылело. Даже мои школьные подруги стали обращать на это внимание. Мама забила тревогу. Я поняла, что сама не справлюсь и примерно через полгода обратилась за помощью к психологу. Самое смешное, что у меня у самой есть психологическое образование. Вот такой я сапожник без сапог», — рассказала она.

К счастью, сейчас все проблемы с поиском смысла жизни у исполнительницы позади. Психолог смог направить ее на верный путь и научил принимать правильные решения. Сейчас все свободное время она уделяет своему ребенку. Сыну Александру в мае исполнилось четыре года. «У него тоже сейчас непростой возраст. По ночам ему снятся какие-то монстры и муравьи», — поведала исполнительница.

Звезда добавила, что является прагматичным человеком. Она не любит, когда фанаты дарят ей цветы. По словам Лены Катиной, они не приносят ей удовольствия, пустая трата денег. Сама певица старается помогать детским домам и приютам для бездомных животных.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Лена КатинаПсихологическая помощь

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Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату»
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