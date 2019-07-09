«Экс-татушка» Лена Катина: «Между ребенком и карьерой выберу сына»

Рыженькая из «Тату» рассказала порталу Teleprogramma.pro о браке с иностранцем и первом сольном альбоме на русском языке.

Легендарная группа «Тату» (t.A.T.u), достигшая в свое время на международном уровне таких высот, до которых другим российским исполнителям до сих пор не удалось добраться, в этом году могла бы отмечать свою юбилей — 20 лет на сцене. Но так получилось, что пути Лены Катиной и Юли Волковой разошлись в разные стороны. И рыжая красотка Лена отмечает день рождения группы выпуском своего сольного альбома под названием «Моно».

«Моно» — потому что больше не «стерео», потому что давно уже самостоятельная певица, а не одна из двух школьниц, по приказу продюсера изображавших однополую любовь. У самой Елены в этом году тоже юбилей — в октябре ей исполнится 35 лет, к этой отметке она подошла со всеми атрибутами счастья — у нее есть любимое дело и надежный тыл в виде крепкой семьи.

Дочь основателя группы «Дюна» Сергея Катина никогда не мечтала выйти замуж ни за иностранца, ни за музыканта. Но так получилось, что её мужем стал выходец из бывшей Югославии — по маме словенец, а по папе серб Сашо Кузманович. 22 мая 2015 года у пары родился сын Александр.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с певицей и попытался узнать, чем она сейчас живет и чем занимается.

Шансы остаться популярными были высоки

— Как вы считаете, если бы тогда группа не распалась, что было бы с ней сейчас? Удалось бы в таком составе остаться популярными или выступали бы как группа «Демо» со старыми хитами в составе условной «дискотеки начала 2000-х»?

— Думаю, оба варианта были бы возможны, потому в таких случаях всё зависит от людей, с которыми ты работаешь. Мы вполне могли найти прекрасный материал и быть с ним на вершине чартов, продолжать дальше, или же…

Мне кажется, что логическое завершение всё же пришло. Любой группе в какой-то момент приходит конец. И дальше идет развитие в какую-то сторону. Либо люди расстаются, как это произошло у нас, и продолжают заниматься творчеством сольно, либо они остаются вместе и дальше это всё под большим вопросом. Но я всё же думаю, что у нас был хороший шанс сохранить популярность.

— В этом месяце выходит ваш альбом «Моно». Расскажите о нем.

— Действительно, у меня выходит первый сольный альбом на русском языке. Я этому безумно рада, потому что когда я жила в Америке, естественно, писалось всё на английском и с англоязычными ребятами. Сейчас это работа на русском, я нахожусь в России в данный момент и в ближайшее время не собираюсь никуда уезжать, хотя я и раньше уезжать не планировала, если честно, просто так получилось, так сложилась жизнь.

Я очень горжусь проделанной работой, и мне кажется, что этот альбом действительно заслуживает внимания, все песни очень классные. Я люблю песню «Ближе», она запала мне в душу, песню «Моно» — она тоже одна из моих любимых песен. На самом деле, я их все люблю.

Люблю «Куришь — кури», мне безумно нравится «Макдоналдс». Как-то так. Они мне все нравятся, все легли в душу, но больше всего легли в душу «Ближе», «Моно». «После нас» тоже прекрасная песня. Она моя. Они все мои.

«Выбирая между карьерой и сыном, выберу Сашу»

— Как изменило вас материнство?

— Материнство меня, с одной стороны, сильно изменило, с другой, не изменило совсем. Конечно же, рождение ребенка меняет нас внутренне и внешне. Начинается совершенно другая жизнь.

Не могу сказать, что я стала более ответственной, ведь эта черта всегда была мне присуща. Просто раньше я была девушкой, а теперь стала женщиной, я стала мамой. У меня есть этот маленький человечек, моя самая большая любовь, за которого я сейчас отвечаю.

И, наверно, для меня сейчас роли поделились 50 на 50. Если раньше это была только карьера, то сейчас это и карьера, и сын. Если вдруг в какой-то момент мне придется выбирать между ними, я выберу сына.

— Не сложно ли было строить отношения с иностранцем? Хоть все мы – славяне, но говорят, что словенцы всё же очень европеизированный народ и отличаются от россиян.

— На самом деле все друг от друга отличаются. Даже в одной и той же стране можно найти абсолютно разных, противоположных людей, с разным мировоззрением и разными культурными особенностями.

Что касается нас, то действительно, мой муж словенец, и они всё же ближе к австрийцам. Но мы оба жили в Лос-Анджелесе, так что он скорее не европеизированный, а американизированный. Конечно, какие-то различия есть, но в общем и целом нельзя сказать, что они какие-то другие, бескомпромиссные или еще что-то.

— В отличие от многих звезд эстрады, вы не показываете фото своего сына Александра в Instagram. Счастье любит тишину?

— В какой-то момент я, само собой, поделюсь фотографиями своего сыночка, но сейчас считаю это ненужным и нецелесообразным. Конечно, мне хотелось бы в данный момент избежать повышенного внимания к его персоне, он ребенок и к этому не готов совершенно. Хочу, чтобы он пожил спокойно, потому что все равно рано или поздно все узнают, кто у меня сын, как он выглядит и так далее. Я постараюсь отложить этот момент.

Творческих людей в семье предостаточно

— Ваш муж – музыкант. А у сына таких творческих родителей уже проявляется желание петь или играть на музыкальных инструментах?

— Саша очень любит играть на гитаре, бренчать, причем он это делает практически с четырехмесячного возраста, любит петь песни. Но на мой взгляд, у него более технический склад ума, что меня несказанно радует. Мне кажется, что достаточно творческих людей в нашей семье, можно уже в какую-то другую сторону пойти.

— Вы верующая и ходите в церковь. А как вы пришли к религии?

— Что касается религии, я в ней росла, у меня была, царствие ей небесное, очень набожная прабабушка, и она меня с детства учила молитвам, водила в церковь. То есть я с малолетнего возраста была на службах, регулярно причащалась, меня как-то брали сидеть в церковном хоре, просто на коленках сидеть. Я даже ходила ночью на Пасхальное богослужение, когда мне было лет 5-6. Правда, спала на подоконнике, но это неважно.

Так что я всегда была в религии, всегда верила в Бога, потому что я воспитывалась так. Вся моя семья – люди верующие. Нельзя сказать, что мы соблюдаем абсолютно все каноны, но, тем не менее, я себя считаю верующим человеком, хожу в церковь по мере возможности.

Мне кажется, что с верой как-то проще жить. Кто-то приходит к вере, когда ему плохо, кто-то приходит, когда ему хорошо, кто-то с этим рождается. Я просто воспитывалась так, и у меня нет сомнений в том, что все это реально и что обязательно надо верить.

Поклонники Лены Катиной, которые следят за её творчеством еще со времен «Тату», с нетерпением ждут выхода альбома «Моно». Это случится уже совсем скоро — 26 июля 2019 года. А пока у нас есть возможность услышать некоторые треки, вошедшие в него, на канале Лены в YouTube.