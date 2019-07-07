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51-летняя Селин Дион выступила в Лондоне в блестящем комбинезоне Rodarte

В последнее время артистка радует поклонников яркими и экстравагантными образами.

51-летняя Селин Дион выступила в Лондоне в блестящем комбинезоне Rodarte
Селин Дион / Global look press

В последнее время Селин Дион все чаще становится объектом внимания не только поклонников, но и модных критиков. 51-летняя певица продолжает радовать публику яркими и необычными нарядами.

Так, на недавнем модного дома Miu Miu в Париже Дион появилась в ярко-розовом платье этого же бренда, а затем артистка прогулялась по французской столице в оригинальном «платье-мочалке».

В пятницу, 5 июля, Селин Дион выступила с грандиозным концертом в Лондоне. Специально для шоу в знаменитом Гайд-парке 51-летняя певица надела яркий переливающийся комбинезом от Rodarte насыщенного синего цвета с рукавами-воланами.

Фотографии с мероприятия уже появились на фанатских страничках в соцсети Instagram, посвященных поп-диве. Многие поклонники отметили, что Дион выглядела просто сногсшибательно в этом комбинезоне.

За время концерта в Лондоне звезда мирового шоу-бизнеса сменила еще несколько нарядов, однако этот оказался самым ярким.

Напомним, что весной 51-летняя Селин Дион стала лицом французского бренда косметики L’Oréal Paris. Свою деятельность в качестве посла марки Дион начала с рекламы краски для волос.

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комбинезонконцертмодный образСелин Дион

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51-летняя Селин Дион выступила в Лондоне в блестящем комбинезоне Rodarte
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