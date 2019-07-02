Звездный стиль

Селин Дион прогулялась по Парижу в оригинальном «платье-мочалке»

Звезда прибыла в столицу Франции на Неделю высокой моды.

Селин Дион прогулялась по Парижу в оригинальном «платье-мочалке»
Селин Дион удивила странным нарядом. Фото: Global Look Press

Модные показы неизменно вызывают интерес не только к творениям кутюрье, но и к селебрити, которые с удовольствием их посещают. В этот раз на Неделе высокой моды в Париже все взгляды притягивала к себе Селин Дион.

Певица с удовольствием прогуливалась по улицам и не пыталась спрятаться от папарацци. Впрочем, даже если бы она и попробовала это сделать, то это вряд ли получилось бы. Для выхода в свет 51-летняя артистка выбирала довольно странные для своего возраста наряды.

В один из дней она появилась на улицах Парижа в закрытом цветастом купальнике, поверх которого надела парео и босоножки на высоком каблуке. После она предстала в платье с верхом, стилизованным под смокинг, и пышной короткой юбке желтого цвета.

Странные наряды Селин Дион. Фото.
Селин Дион вышла на улицы Парижа в купальнике. Фото: Global Look Press
Странные наряды Селин Дион. Фото.
Селин Дион удивила странным нарядом. Фото: Global Look Press

Однако последний образ поверг фанатов Селин в недоумение. Она появилась в длинном полупрозрачном платье всех цветов радуги, крой которого напоминал «жировые складочки» по бокам.

Пользователи Сети раскритиковали наряд звезды, сравнив его с мочалкой, сеточкой для лука и пружинами от кровати.

«Уже не знает, как обратить на себя внимание! Песни закончились! Уходит в небытие…» — высказался один.
«Странная она», — заметил другой. «Она стала фриком», — поддержал третий.

«У Дион сто процентов дома именно такая мочалка, а также сеточка для лука!» — посмеялся следующий. «Ужас, где она берет все эти наряды?» — полюбопытствовал еще один.

«Пружины от кровати», — вынес вердикт следующий. «Жесть», — подытожили они.

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критикамодамода и стильСелин Дион

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Селин Дион прогулялась по Парижу в оригинальном «платье-мочалке»
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