51-летняя Селин Дион блистала в платье цвета фуксии на шоу Miu Miu

Селин Дион — обладательница одного из самых сильных голосов западного шоу-бизнеса. В 51 год она продолжает не только радовать поклонников новыми песнями, но и выступать, а также участвовать в светской жизни.

В этот раз канадская певица почтила своим присутствием модный показ итальянского модного дома Miu Miu в Париже. Для мероприятия 51-летняя Дион выбрала яркое платье цвета фуксии необычного дизайна от того же бренда и дополнила свой образ элегантными черными босоножками. Макяиж глаз артистки был выполнен в розовых тонах в цвет платья.

Помимо Селин Дион на модный показ, состоявшийся на парижском ипподроме d’Auteuil, пришли такие звезды, как супермодель Летиция Каста, дизайнер Оливия Палермо и актриса Николь Ричи. Однако наряд Дион оказался самым ярким в этот вечер.

Фотографии с мероприятия уже появились на фанатских страничках, посвященных Селин Дион в соцсети Instagram.

Напомним, что весной 51-летняя артистка стала лицом французского бренда косметики L’Oréal Paris. Свою деятельность в качестве посла марки Дион начала с рекламы краски для волос.