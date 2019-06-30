НОВОСТИ

51-летняя Селин Дион блистала в платье цвета фуксии на шоу Miu Miu

Модный показ состоялся 29 июня в Париже.

51-летняя Селин Дион блистала в платье цвета фуксии на шоу Miu Miu
Селин Дион / Global look press

Селин Дион — обладательница одного из самых сильных голосов западного шоу-бизнеса. В 51 год она продолжает не только радовать поклонников новыми песнями, но и выступать, а также участвовать в светской жизни.

В этот раз канадская певица почтила своим присутствием модный показ итальянского модного дома Miu Miu в Париже. Для мероприятия 51-летняя Дион выбрала яркое платье цвета фуксии необычного дизайна от того же бренда и дополнила свой образ элегантными черными босоножками. Макяиж глаз артистки был выполнен в розовых тонах в цвет платья.

Помимо Селин Дион на модный показ, состоявшийся на парижском ипподроме d’Auteuil, пришли такие звезды, как супермодель Летиция Каста, дизайнер Оливия Палермо и актриса Николь Ричи. Однако наряд Дион оказался самым ярким в этот вечер.

Фотографии с мероприятия уже появились на фанатских страничках, посвященных Селин Дион в соцсети Instagram.

Напомним, что весной 51-летняя артистка стала лицом французского бренда косметики L’Oréal Paris. Свою деятельность в качестве посла марки Дион начала с рекламы краски для волос.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дизайнерское платьемодный показПарижСелин Дион

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
51-летняя Селин Дион блистала в платье цвета фуксии на шоу Miu Miu
Интересно?
Поделись с друзьями: