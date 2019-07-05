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Шаляпин резко отреагировал на вопрос о расставании с Цымбалюк-Романовской

Обычно приветливый и дружелюбный артист позволил себе эмоции.

Шаляпин резко отреагировал на вопрос о расставании с Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская / Global Look Press

Уже несколько недель в Сети активно обсуждают возможное расставание Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Возлюбленные давно не выкладывают совместных снимков в Instagram, а в конце июня певец и вовсе улетел в США в гордом одиночестве.

Корреспонденты портала Teleprogramma.pro дозвонились до артистов. Шаляпин сейчас действительно находится в Америке.

Реакция на вопрос о расставании с Виталиной немало удивила журналистов. Обычно приветливый и доброжелательный Прохор прокомментировал ситуацию в несвойственной ему агрессивной манере и даже позволил себе несколько нецензурных выражений. Редакция портала была вынуждена заменить их на литературные.

«Я не комментирую, до свидания! Мне некогда разговаривать, я приехал на работу. Нет времени. Задолбали всякой ерундой. Правда. Сколько можно? Отстаньте уже от нас, наконец-то», — резко ответил Шаляпин. При этом конкретного ответа на вопрос о возможном разрыве с Цымбалюк-Романовской он не дал.

В свою очередь, Виталина отрицает расставание с исполнителем. По ее словам, пара скоро отправится в совместное путешествие.

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Шаляпин резко отреагировал на вопрос о расставании с Цымбалюк-Романовской
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