Звездные истории Цымбалюк-Романовская о слухах про разрыв с Шаляпиным: «Улетаем на отдых вместе»
Звездные истории

Цымбалюк-Романовская о слухах про разрыв с Шаляпиным: «Улетаем на отдых вместе»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

А Прохор попросил отстать от него!

Слухи о разладе в паре пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской и исполнителя Прохора Шаляпина не утихают несколько недель. Пара давно не выкладывала совместных снимков, а недавно Шаляпин и вовсе улетел в Соединенные Штаты один.

Главные герои этой истории предпочитают отмалчиваться: ни бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна, ни известный певец не дают комментариев. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко решила выяснить, что происходит в отношениях этой пары. Сморите, как Цымбалюк-Романовская и Шаляпин прокомментировали слухи.

«Мы улетаем отдыхать вместе»

Виталина всегда спокойно реагирует на слухи, которые окружают ее пару. Происходит это с завидной регулярностью, но реакция женщины не меняется: она широко улыбается и спокойно парирует злопыхателям. Этот раз не стал исключением.

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались или нет
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: globallookpress.

Мы не поругались, все у нас хорошо. Завтра мы улетаем отдыхать. Вместе! Пока не скажу куда, скоро узнаете.

Я не вижу ничего страшного в том, что Прохор летал в Штаты без меня. Мы не должны все время быть вместе, как сиамские близнецы. У меня были свои дела. К тому же, на данный момент у меня и визы то нет.

Что касается планов на будущее, то пока не планируем свадьбу, у нас другой план действий. Увидите, как у нас все будет происходить, будем информировать, – заинтриговала поклонников Виталина.

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались или нет
Виталина и Прохор вместе почти год. Фото: globallookpress.

«Отстаньте уже от нас!»

А всегда улыбчивый, доброжелательный и приветливый Прохор Шаляпин на новый виток слухов о расставании отреагировал не типично — проявил агрессию. Артист даже позволили себе пару нецензурный выражений, но из-за цензуры мы заменили их литературными синонимами.

— Я не комментирую, до свиданья! Мне некогда разговаривать, я приехал на работу. Нет времени. Задолбали всякой ерундой. Правда. Сколько можно? Отстаньте уже от нас, наконец-то,  – заявил Прохор Шаляпин.

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались или нет
Эта пара постоянно оказывается в эпицентре скандалов. Фото: globallookpress.

Напомним, слухи о разладе в паре не утихают с мая. После того, как бывшая девушка Прохора Татьяна Гудзева заявила, что беременна от исполнителя, злопыхатели стали ждать громкого расставания. Шаляпин на детекторе лжи доказывал свою верность Виталине, но провалился. Затем полиграф провели и бывшую супругу Армена Джигарханяна — Цымбалюк-Романовской приписывали роман с влиятельным бизнесменом. Она сумела доказать, что обвинения — клевета.

Последней каплей стала поездка Прохора Шаляпина в Америку. 28 июня исполнитель улетел в Штаты: погулял по Бродвею и Манхэттену в Нью-Йорке, отметился на пляже Брайтон-Бич, прошелся по местам съемок культовых американских фильмов «Ночь в музее», «Охотники за приведениями». На обратной дороге Шаляпин посетил Париж, где задержался на несколько дней. Во время этих поездок Виталина не составила компанию возлюбленному.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виталина Цымбалюк-Романовскаяженщины Прохора ШаляпинаПрохор Шаляпин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цымбалюк-Романовская о слухах про разрыв с Шаляпиным: «Улетаем на отдых вместе»
Интересно?
Поделись с друзьями: