Цымбалюк-Романовская о слухах про разрыв с Шаляпиным: «Улетаем на отдых вместе»

А Прохор попросил отстать от него!

Слухи о разладе в паре пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской и исполнителя Прохора Шаляпина не утихают несколько недель. Пара давно не выкладывала совместных снимков, а недавно Шаляпин и вовсе улетел в Соединенные Штаты один.

Главные герои этой истории предпочитают отмалчиваться: ни бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна, ни известный певец не дают комментариев. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко решила выяснить, что происходит в отношениях этой пары. Сморите, как Цымбалюк-Романовская и Шаляпин прокомментировали слухи.

«Мы улетаем отдыхать вместе»

Виталина всегда спокойно реагирует на слухи, которые окружают ее пару. Происходит это с завидной регулярностью, но реакция женщины не меняется: она широко улыбается и спокойно парирует злопыхателям. Этот раз не стал исключением.

— Мы не поругались, все у нас хорошо. Завтра мы улетаем отдыхать. Вместе! Пока не скажу куда, скоро узнаете.

Я не вижу ничего страшного в том, что Прохор летал в Штаты без меня. Мы не должны все время быть вместе, как сиамские близнецы. У меня были свои дела. К тому же, на данный момент у меня и визы то нет.

Что касается планов на будущее, то пока не планируем свадьбу, у нас другой план действий. Увидите, как у нас все будет происходить, будем информировать, – заинтриговала поклонников Виталина.

«Отстаньте уже от нас!»

А всегда улыбчивый, доброжелательный и приветливый Прохор Шаляпин на новый виток слухов о расставании отреагировал не типично — проявил агрессию. Артист даже позволили себе пару нецензурный выражений, но из-за цензуры мы заменили их литературными синонимами.

— Я не комментирую, до свиданья! Мне некогда разговаривать, я приехал на работу. Нет времени. Задолбали всякой ерундой. Правда. Сколько можно? Отстаньте уже от нас, наконец-то, – заявил Прохор Шаляпин.

Напомним, слухи о разладе в паре не утихают с мая. После того, как бывшая девушка Прохора Татьяна Гудзева заявила, что беременна от исполнителя, злопыхатели стали ждать громкого расставания. Шаляпин на детекторе лжи доказывал свою верность Виталине, но провалился. Затем полиграф провели и бывшую супругу Армена Джигарханяна — Цымбалюк-Романовской приписывали роман с влиятельным бизнесменом. Она сумела доказать, что обвинения — клевета.

Последней каплей стала поездка Прохора Шаляпина в Америку. 28 июня исполнитель улетел в Штаты: погулял по Бродвею и Манхэттену в Нью-Йорке, отметился на пляже Брайтон-Бич, прошелся по местам съемок культовых американских фильмов «Ночь в музее», «Охотники за приведениями». На обратной дороге Шаляпин посетил Париж, где задержался на несколько дней. Во время этих поездок Виталина не составила компанию возлюбленному.