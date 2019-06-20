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Шаляпин не уверен, что женится на Цымбалюк-Романовской

Певец раскроет тайны личной жизни Лере Кудрявцевой.

Шаляпин не уверен, что женится на Цымбалюк-Романовской
Шаляпин не знает, женится ли на Цымбалюк-Романовской. Фото: globallookpress.com

Прохор Шаляпин станет героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Звездный гость расскажет ведущей и телезрителям о тайнах своей семьи и о том, что его связывает с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Лишь недавно утихли пересуды в связи с разводом киевской пианистки с Арменом Джигарханяном. Скандал вокруг смаковали несколько месяцев, а теперь в прессе часто мелькают фотографии Виталины с ее новым избранником. Их роман начался с дружбы.

«Слушайте, мы год из кровати выкладываем фотографии, а все до сих пор спрашивают, пара ли мы. Кто как хочет, пусть так и думает. Чтобы я сейчас ни сказал, опровергнут», – заявил Прохор.

Певец готов обсудить с Лерой свою свадьбу с Виталиной. Однако он не уверен, что женится на своей пассии. Прохор – известный дамский угодник, в прошлом у него было достаточно ярких романов, которые неизменно заканчивались расставаниями.

В 2013 году Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которой в то время было 52 года. А уже в 2014 году супруги развелись. Певец недолго горевал в одиночестве и вскоре закрутил роман с Анной Калашниковой. Отношения пары сопровождались многочисленными ссорами, поэтому влюбленные так и не поженились.

«Может, с Виталиной Цымбалюк-Романовской у него все, наконец, получится?» — пишет для портала teleprogramma.pro Лера Кудрявцева.

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Шаляпин не уверен, что женится на Цымбалюк-Романовской
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