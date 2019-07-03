Стало известно, чем аукнулась езда Пугачевой для сотрудников вокзала

Резонансный и далеко не первый проезд российской примадонны Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала заставил минувшим днем руководство РЖД взять на контроль вызвавший бурю негодования инцидент и провести служебную проверку действий сотрудников вокзала.

Теперь, как сообщает РИА Новости, представители РЖД проинформировали журналистов о том, что с работниками и руководством Рижского вокзала был проведен «разбор» ситуации с автомобилем звезды, а также состоялась беседа, подробности которой, впрочем, не сообщаются.

«С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — говорится в заявлении.

больше по теме Пугачева по пути в Ригу пользовалась повышенным вниманием у проводников С народной артисткой всем хотелось сфотографироваться.

Напомним, за Аллу Борисовну в этой ситуации вступились многие ее звездные коллеги и друзья. Но дальше всех пошла жена Ильи Резника, призвавшая критиков и завистников к покаянию за этот грех осуждения.