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Стало известно, чем аукнулась езда Пугачевой для сотрудников вокзала

РЖД выпустило по этому поводу специальное заявление.

Стало известно, чем аукнулась езда Пугачевой для сотрудников вокзала
Алла Пугачева не раз ездила на автомобиле по перронам вокзалов. GLOBALLOOKPRESS.COM

Резонансный и далеко не первый проезд российской примадонны Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала заставил минувшим днем руководство РЖД взять на контроль вызвавший бурю негодования инцидент и провести служебную проверку действий сотрудников вокзала.

Теперь, как сообщает РИА Новости, представители РЖД проинформировали журналистов о том, что с работниками и руководством Рижского вокзала был проведен «разбор» ситуации с автомобилем звезды, а также состоялась беседа, подробности которой, впрочем, не сообщаются.

«С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — говорится в заявлении.

Напомним, за Аллу Борисовну в этой ситуации вступились многие ее звездные коллеги и друзья. Но дальше всех пошла жена Ильи Резника, призвавшая критиков и завистников к покаянию за этот грех осуждения.

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Стало известно, чем аукнулась езда Пугачевой для сотрудников вокзала
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