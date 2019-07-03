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«Покайтесь!»: семья Ильи Резника заступилась за Пугачеву

Жена поэта-песенника Ирина Романова обвинила людей в зависти.

«Покайтесь!»: семья Ильи Резника заступилась за Пугачеву
Жена поэта-песенника призвала критиков к покаянию. GLOBALLOOKPRESS.COM

После «вокзального» скандала с Аллой Пугачевой слова поддержки коллеге и другу высказали многие российские знаменитости. Присоединилась к этой компании и семья Ильи Резника, автора главных хитов Примадонны. Примечательно, что супруга Резника, в отличие от других, позвонила журналистам кр.ru сама.

Ирина Романова уверена, что кто-то снова начал травить Пугачеву. Она даже предположила, что это могли бы сделать другие певицы, испугавшиеся новостей о грядущем гастрольном туре певицы. Мол, после мерзкого пиара Алибасова, все возможно.

Жена Резика недоумевает, что такого сделала Алла Борисовна – украла бюджетные деньги, нахамила, какой за ней смертный грех? Ирина напомнила, что к поезду подъезжает Пугачева не в первый раз. И все заслуженно, учитывая то, что сделала для СССР и России Примадонна.

«Вы, пишущие об этой мелочи, никогда не будете иметь такую всенародную любовь, как у Аллы Борисовны. Это простая зависть. Грех ваш. Оказывается, есть такое чувство, эмоция. Этот ген отсутствует у нас с Илюшей вообще», — обвиняет журналистов Романова, призывая их покаяться в грехах.

Затем Ирина рассказывает, что заставляет ее так рьяно защищать Пугачеву. Оказывается, Алла Борисовна, единственный человек, кто месяц назад оказал помощь в спасении ее мамы. Певица заплатила за операцию и очень выручила семью советского и российского поэта-песенника, потому что его авторские гонорары пришли гораздо позже. В заключении Романова пообещала молиться о здравии Аллы Пугачевой, а завистникам посоветовала пойти в храм.

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«Покайтесь!»: семья Ильи Резника заступилась за Пугачеву
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