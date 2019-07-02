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Алла Пугачева не первый раз заехала на автомобиле на перрон

Примадонне подавали машину к вагону задолго до недавнего скандала.

Алла Пугачева не первый раз заехала на автомобиле на перрон
Алла Пугачева. Фото: globallookpress

Маленькая оплошность Аллы Пугачевой возмутила общественность. Выяснилось, что Примадонна приехала на машине прямиком к поезду. Это запрещено правилами, но ради певицы сделали исключение. Волна критики обрушилась на известную артистку. При этом многим россиянам невдомек, что Пугачева подъезжает прямиком к вагону не в первый раз.

Фанатское сообщество в Instagram поддержало Примадонну и опубликовало архивные кадры. Аллу Борисовну часто встречали на вокзале преданные поклонники с цветами и подарками. При этом певице почти каждый раз подавали автомобиль прямо к вагону — и никого это не смущало. Подобное происходило на вокзалах Оренбурга, Ростова-на-Дону, Одессы, Кемерова, Киева, Минска и Витебска.

Звезды отечественной эстрады также не понимают критику со стороны россиян. За Примадонну вступились Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Гоген Солнцев, Лев Лещенко и другие артисты. Практически все заявляют, что за заслуги Аллы Борисовны перед страной ей можно позволить многое.

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Алла Пугачева не первый раз заехала на автомобиле на перрон
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