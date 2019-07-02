Гоген Солнцев высказался о проезде Пугачевой по перрону

Небольшой проступок Примадонны и её семьи взорвал Сеть. Алла Пугачева подъехала на машине прямиком к поезду. Автомобилям не положено находиться на перроне, поэтому россияне раскритиковали певицу.
При этом звезды прекрасно понимают чувства Аллы Борисовны и всячески её поддерживают. Так, Любовь Успенская уверена, что Примадонна заслужила поблажки после заслуг перед страной. Владимир Винокур уверен, что 70-летняя звезда себя плохо чувствовала, поэтому ничего страшного в поступке Пугачевой нет.
Гоген Солнцев также прокомментировал скандал вокруг известной певицы. Шоумен вспомнил похожую историю, произошедшую 15 лет назад. Тогда Никита Михалков разъезжал по городу с мигалкой, однако после возмущения общественности режиссера лишили привилегии. Алла Пугачева заявляла, что не будет злоупотреблять популярностью ради собственного удобства. Возможно, теперь Примадонна пересмотрела приоритеты.
«Я думаю, что это связано с болезнью ног, подагрой. Ей сложно делать лишний шаг. Подобные слабости можно простить болеющему человеку, но чтобы это не мешало другим. Например, можно законодательно разрешить такси с пассажирами-инвалидами также подъезжать по перрону к вагону», — эксклюзивно рассказал Гоген Солнцев порталу Teleprogramma.pro.