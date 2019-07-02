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Гоген Солнцев высказался о проезде Пугачевой по перрону

Шоумен поделился мнением с нашим порталом. Он вспомнил, что раньше Примадонна не злоупотребляла популярностью.

Гоген Солнцев высказался о проезде Пугачевой по перрону
Гоген Солнцев. Фото: globallookpress

Небольшой проступок Примадонны и её семьи взорвал Сеть. Алла Пугачева подъехала на машине прямиком к поезду. Автомобилям не положено находиться на перроне, поэтому россияне раскритиковали певицу.

При этом звезды прекрасно понимают чувства Аллы Борисовны и всячески её поддерживают. Так, Любовь Успенская уверена, что Примадонна заслужила поблажки после заслуг перед страной. Владимир Винокур уверен, что 70-летняя звезда себя плохо чувствовала, поэтому ничего страшного в поступке Пугачевой нет.

Гоген Солнцев также прокомментировал скандал вокруг известной певицы. Шоумен вспомнил похожую историю, произошедшую 15 лет назад. Тогда Никита Михалков разъезжал по городу с мигалкой, однако после возмущения общественности режиссера лишили привилегии. Алла Пугачева заявляла, что не будет злоупотреблять популярностью ради собственного удобства. Возможно, теперь Примадонна пересмотрела приоритеты.

 «Я думаю, что это связано с болезнью ног, подагрой. Ей сложно делать лишний шаг. Подобные слабости можно простить болеющему человеку, но чтобы это не мешало другим. Например, можно законодательно разрешить такси с пассажирами-инвалидами также подъезжать по перрону к вагону», — эксклюзивно рассказал Гоген Солнцев порталу Teleprogramma.pro.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиГоген Солнцев

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Гоген Солнцев высказался о проезде Пугачевой по перрону
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