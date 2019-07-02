Гоген Солнцев высказался о проезде Пугачевой по перрону

Шоумен поделился мнением с нашим порталом. Он вспомнил, что раньше Примадонна не злоупотребляла популярностью.

Небольшой проступок Примадонны и её семьи взорвал Сеть. Алла Пугачева подъехала на машине прямиком к поезду. Автомобилям не положено находиться на перроне, поэтому россияне раскритиковали певицу.

При этом звезды прекрасно понимают чувства Аллы Борисовны и всячески её поддерживают. Так, Любовь Успенская уверена, что Примадонна заслужила поблажки после заслуг перед страной. Владимир Винокур уверен, что 70-летняя звезда себя плохо чувствовала, поэтому ничего страшного в поступке Пугачевой нет.

больше по теме Успенская оправдала Пугачеву за проезд на машине по перрону По мнению королевы шансона, за заслуги перед страной Примадонне можно делать поблажки.

Гоген Солнцев также прокомментировал скандал вокруг известной певицы. Шоумен вспомнил похожую историю, произошедшую 15 лет назад. Тогда Никита Михалков разъезжал по городу с мигалкой, однако после возмущения общественности режиссера лишили привилегии. Алла Пугачева заявляла, что не будет злоупотреблять популярностью ради собственного удобства. Возможно, теперь Примадонна пересмотрела приоритеты.