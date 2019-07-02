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Винокур назвал «неимоверной глупостью» скандал вокруг Пугачевой

Народный артист заметил, что Примадонна просто могла себя плохо чувствовать.

Винокур назвал «неимоверной глупостью» скандал вокруг Пугачевой
Винокур поддержал Пугачеву/globallookpress.com

Юморист Владимир Винокур назвал неимоверной глупостью скандал вокруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Напомним, что неодобрительная реакция в обществе возникла после того, как исполнительница со своим водителем на шикарном лимузине подъехала прямо к вагону поезда, который следовал в Латвию. Скандальный инцидент случился на Рижском вокзале столицы.

«Глупость неимоверная. Заехала великая артистка. Ей не 20, не 30 лет. Ей 70 лет. Ее подвезли к вагону. Мало ли как она себя чувствовала. Ее подвезли, она вышла из машины и зашла в вагон. После этого автомобиль уехал. Там рядом с перроном ворота. Туда въехать элементарно. Машина же не через вокзал ехала. Нормально все», — прокомментировал случившееся Винокур, слова которого приводит телеканал «Звезда».

Добавим, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей страничке в соцсетях заявил, что начальник Рижского вокзала столицы понесет заслуженное наказание. Как заверил продюсер, мужчину уволят в самое ближайшее время.

Сама Примадонна благополучно добралась с супругом до столицы Латвии — Риги. Правда, отдельный автомобиль, как в России, к перрону никто не подгонял. Примадонна, держа за руки своих детей прошла к выходу через подземный переход. Все вещи нес Максим Галкин. Кстати, шоумен взял паузу. Пока он не комментирует скандальную ситуацию с участием своей супруги. В то же время юморист активно делится пейзажами Юрмалы. В этом городе, напомним, у исполнительницы и телеведущего особняк, который они снимают каждое лето.

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Тэги:

Алла ПугачеваАндрей РазинВладимир ВинокурМаксим ГалкинРигаРижский вокзалЮрмала

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Винокур назвал «неимоверной глупостью» скандал вокруг Пугачевой
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