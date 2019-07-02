Как Пугачева: Садальский, Павлиашвили и Солнцев признались, как нарушали правила

О том, какие поблажки позволяют себе звёзды, мы спросили у них самих.

Как бы поклонники не критиковали Примадонну, нужно признать, что все мы пользуемся своим статусом, чтобы облегчить жизнь. Кто-то через знакомых договаривается о приеме к врачу без очереди, кто-то через подругу, которая работает консультантом в «Л’Этуаль», покупает со скидкой косметику, а кто-то вообще паркуется на местах для инвалидов. Знаменитости не исключение. О том, какие поблажки позволяют себе звёзды, корреспонденту порталу Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказали актер Станислав Садальский, певец Сосо Павлиашвили и шоумен Гоген Солцнцев.

Станислав Садальский ходит без очереди в музеи

— Сейчас в Государственном музее А.С. Пушкина проходит выставка Щукина (Сергей Иванович Щукин — российский купец и коллекционер. Собрал внушительную коллекцию работ именитых художников, среди которых картины Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Анри Матисса и других. — Прим. ред.). Там была огромная очередь, а мы прошли вне очереди.

Обычно я с дочерью (Пирио Садальская. — Прим. ред.) посещаю выставки и могу сказать только спасибо охране, за то что узнает и пускает просто так, — признался актер.

Сосо Павлиашвили поймали пьяным за рулем и… отпустили

Певец рассказал, что в его жизни был случай, который полностью перевернул сознание Сосо. С тех пор Павлиашвили не злоупотребляет популярностью.

— На рожон я никогда не лез и не требовал к себе особого внимания, потому что это смешно, не культурно и не по-джентльменски. Но, однажды, в мою молодость был случай, который изменил мое мнение по важному вопросу.

Я уже был знаменит. Вышел на рассвете из ресторана, коих за ту ночь было четыре-пять, сел в машину и катался по набережной Тбилиси. Меня остановили сотрудники тогда еще ГАИ. Видят, что я не трезв, без прав и один мне говорит: «Никуда не уходи». После этих слов двое сотрудников убежали, а один остался со мной.

Минут через 10 они возвращаются с шампанским. Поставили на капот и предложили выпить. Мы разговаривали, произносили тосты и один из милиционеров мне сказал: «Никогда не садись выпившим за руль, я тебя как брат прошу. Если с тобой что-нибудь случился, то мы потеряем многое». Эти слова на меня подействовали очень сильно. Потом единственный трезвый милиционер отвез меня домой, и с тех пор я не сажусь за руль нетрезвым, — признался Павлиашвили.

Гоген Солнцев рассказал, что с него берут втридорога

А на шоумена Гогена Солнцева слава действует противоположным образом. Когда в кафе или в любом другом месте в нем узнает телезвезду, то ценник на прейскурант автоматически становится звездным.

— Мне моя популярность играет в минус. Когда узнают, то говорят: «Сейчас мы с этого козленка потянем молочка». Втридорога за тот же кофе берут! Поэтому я покупаю кофе в «Пятерочке» и пью его прекрасно.

Я сейчас еду на поезде на гастроли в Казань. Попробую, конечно, на машине заехать на перрон, но боюсь, что мне голову открутят. Вообще, что касается ситуации с Пугачевой, то я помню, как лет 15 назад в России был скандал с мигалками. В тот момент как раз обсуждали мигалку режиссера Никиты Михалкова, который пользовался этим преимущество на дороге, будучи членом попечительского совета Минобороны. Движение «Синие ведерки» добилось того, чтобы мигалку у режиссера отобрали. Тогда у Аллы Борисовны спросили, почему у нее нет мигалки и она ответила: «Зачем мне мигалка? Все также спешат».

Сейчас мы видим, что отношение Примадонны к автомобильным нюансам поменялось. Я думаю, что это связано с болезнью ног, подагрой. Ей сложно делать лишний шаг. Подобные слабости можно простить болеющему человеку, но чтобы это не мешало другим. Например, можно законодательно разрешить такси с пассажирами-инвалидами также подъезжать по перрону к вагону, — считает Сонцев.

Напомним, накануне поклонники обрушились с волной критики на Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Причиной негодования стала видеозапись, которая была опубликована на официальных аккаунтах певицы в социальных сетях. На кадрах видно, как Пугачева прибывает на перрон на Maybach. Машина останавливается возле персонального вагона, в котором Алла Борисовна отправилась в Ригу.

Поведение звезды многие поклонники назвали непозволительным, а коллеги по цеху признались, что иногда пользуются популярностью ради личной выгоды.