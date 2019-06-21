Шепелев объяснил, почему никому не показывает сына Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему не выкладывает в социальных сетях снимки своего сына Платона. Напомним, что мальчику уже шесть лет. Он родился в 2013 от гражданского брака с певицей Жанной Фриске, которая спустя два года скончалась от рака мозга. Телеведущий отметил, что на него идет сейчас давление.

Он вспомнил личный опыт. Его начали узнавать, когда ему было шестнадцать лет. Шепелев часто слышал шепот за спиной и девичье «хи-хи», «подпишете для жены». В такие моменты телеведущий, по собственному признанию, обмирал, холодел и не знал, где скрыться. Как он уверяет, ему было плохо от излишнего внимания. Причём, как он говорит, ему даже сейчас не по себе, когда его узнают.

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Как заметил Дмитрий, сцена — его работа, но не жизнь. Платона в будущем может ждать большая сцена консерватории. Он музыкально одаренный мальчик. Кроме того, подростку нравится футбол. А возможно, как говорит Шепелев, сын будет трудиться в научной лаборатории. Он считает, что мальчик, когда подрастет, сам решит нужно ему стороннее внимание или нет. Сейчас же решения за него принимает папа.

Отметим, что Дмитрий Шепелев после смерти своей супруги в пух и прах разругался с ее родителями. Сейчас Владимир и Ольга Фриске, бабушка и дедушка Платона, лишены возможности видеться с внуком. Родного человека они не видели уже несколько лет.