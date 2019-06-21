НОВОСТИ

Шепелев объяснил, почему никому не показывает сына Фриске

Телеведущий не хочет, чтобы к ребенку было приковано излишнее внимание.

Шепелев объяснил, почему никому не показывает сына Фриске
Шепелев не показывает сына в соцсетях/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему не выкладывает в социальных сетях снимки своего сына Платона. Напомним, что мальчику уже шесть лет. Он родился в 2013 от гражданского брака с певицей Жанной Фриске, которая спустя два года скончалась от рака мозга. Телеведущий отметил, что на него идет сейчас давление.

Он вспомнил личный опыт. Его начали узнавать, когда ему было шестнадцать лет. Шепелев часто слышал шепот за спиной и девичье «хи-хи», «подпишете для жены». В такие моменты телеведущий, по собственному признанию, обмирал, холодел и не знал, где скрыться. Как он уверяет, ему было плохо от излишнего внимания. Причём, как он говорит, ему даже сейчас не по себе, когда его узнают.

Как заметил Дмитрий, сцена — его работа, но не жизнь. Платона в будущем может ждать большая сцена консерватории. Он музыкально одаренный мальчик. Кроме того, подростку нравится футбол. А возможно, как говорит Шепелев, сын будет трудиться в научной лаборатории. Он считает, что мальчик, когда подрастет, сам решит нужно ему стороннее внимание или нет. Сейчас же решения за него принимает папа.

Отметим, что Дмитрий Шепелев после смерти своей супруги в пух и прах разругался с ее родителями. Сейчас Владимир и Ольга Фриске, бабушка и дедушка Платона, лишены возможности видеться с внуком. Родного человека они не видели уже несколько лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеПлатон Шепелев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шепелев объяснил, почему никому не показывает сына Фриске
Интересно?
Поделись с друзьями: