Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам. Она напомнила, что вся страна узнала о болезни исполнительницы после того, как в одном из изданий появились снимки из аэропорта. На кадрах была запечатлена Жанна Фриске на больничной каталке перед отправкой в Германию на лечение. Ее вез муж Дмитрий Шепелев.

Журналисты поведали Сазыкиной, что купили эти кадры за миллион рублей. Причем они признались, что «слил» за такую сумму съемку им не кто иной, как Дмитрий Шепелев. В дальнейшем, когда в СМИ всплывали снимки больной Жанны Фриске, по странному стечению ее сопровождал всегда также супруг.

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Кроме того, Сазыкина добавила, что история с пожертвованиями на лечение Фриске, которые собирал «Русфонд», очень мутная. Распределением средств также занимался Шепелев. Только телеведущий, как уверена продюсер, сегодня знает, сколько и куда было потрачено денег.

Как уверяет Сазыкина, Дмитрий понимал, что Жанне не победить рак. Он находился с ней рядом только для личной выгоды. Когда певица умирала, он просто забрал сына у родителей Фриске и отвез Платона в Болгарию. Ребенок давал ему возможность на законных основаниях претендовать на часть ее наследства, сообщает портал eg.ru.