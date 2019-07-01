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Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске

По словам Олеси Сазыкиной, телеведущий неплохо заработал на имени своей супруги.

Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Дмитрий Шепелев наживался на имени супруги/globallookpress.com

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам. Она напомнила, что вся страна узнала о болезни исполнительницы после того, как в одном из изданий появились снимки из аэропорта. На кадрах была запечатлена Жанна Фриске на больничной каталке перед отправкой в Германию на лечение. Ее вез муж Дмитрий Шепелев.

Жанна Фриске
Муж Фриске наживался на добром имени певицы/globallookpress.com

Журналисты поведали Сазыкиной, что купили эти кадры за миллион рублей. Причем они признались, что «слил» за такую сумму съемку им не кто иной, как Дмитрий Шепелев. В дальнейшем, когда в СМИ всплывали снимки больной Жанны Фриске, по странному стечению ее сопровождал всегда также супруг.

Кроме того, Сазыкина добавила, что история с пожертвованиями на лечение Фриске, которые собирал «Русфонд», очень мутная. Распределением средств также занимался Шепелев. Только телеведущий, как уверена продюсер, сегодня знает, сколько и куда было потрачено денег.

Как уверяет Сазыкина, Дмитрий понимал, что Жанне не победить рак. Он находился с ней рядом только для личной выгоды. Когда певица умирала, он просто забрал сына у родителей Фриске и отвез Платона в Болгарию. Ребенок давал ему возможность на законных основаниях претендовать на часть ее наследства, сообщает портал eg.ru.

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Тэги:

Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеОлеся Сазыкина

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Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
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