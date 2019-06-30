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«Хочется приключений!»: Анна Седокова пожаловалась на скуку

Певицу утомили длительные перелеты и переезды между городами.

«Хочется приключений!»: Анна Седокова пожаловалась на скуку
Анна Седокова / www.instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова продолжает гастролировать по российским городам. Но страна у нас большая, поэтому и на дорогу уходит много времени. На длительные перелеты и переезды у себя на странице в Instagram пожаловалась Седокова.

«Бывают вот такие бестолковые дни как этот. Когда дорога домой занимает 10 часов. И ты все едешь, едешь , потом часа 4 ещё летишь, потом ещё два едешь», — отметила певица.

Бывшая солистка группы ВИА Гра добавила, что ей перестало хватать в жизни приключений, ведь обычно у нее каждый день происходит какое-то событие, но последние дни кажутся ей скучными.

«Хочется приключений. А ещё хочется придумать себе новую цель , такую ради которой захочется рвать все и всех», — поделилась своими мыслями Седокова.

Напомним, на днях Анна чуть не перепутала рейсы и не улетела в Екатеринбург вместо Новосибирска. Певица была уверена, что ее следующий концерт в столице Урала. Также совсем недавно артистка призналась, что от усталости не всегда смывает макияж перед сном.

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Анна Седоковаконцертпереездприключения

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«Хочется приключений!»: Анна Седокова пожаловалась на скуку
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