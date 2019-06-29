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Анна Седокова чуть не перепутала города в аэропорту

Она предполагала, что полетит в столицу Урала, а в итоге отправилась в Новосибирск.

Анна Седокова чуть не перепутала города в аэропорту
Анна Седокова Фото: globallookpress.com

Российская певица Анна Седокова путешествует по всей стране с концертами. Сегодня ей пришлось встать в шесть утра, чтобы не опоздать на очередной рейс. В итоге Седоковой все же удалось подняться, а проснуться – нет.

В аэропорту исполнительница чуть не улетела в другой город. Об этой истории она рассказала в своем блоге в режиме stories.

«В общем, друзья, есть проблема. Я думала, что лечу в Екатеринбург, а, оказывается, — в Новосибирск. Уже оттуда на машине поеду до Ярового» — рассказала поклонникам Седокова.

Анна Седокова в аэропорту
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/annasedokova/

Анна недавно выпустила клип на песню «Яжемать» и активно выступает на разных площадках. Большую часть заработанных денег она сейчас тратит на ремонт в своей квартире. Анна только начала познавать все тонкости этого процесса и попросила поклонников подсказать, где можно найти качественные строительные материалы.

Квартиру Седокова купила в ипотеку. Она давно хотела приобрести собственное жилье, но до недавнего времени не могла решиться.

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Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиаэропорт

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Анна Седокова чуть не перепутала города в аэропорту
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