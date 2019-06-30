Анна Седокова призналась, что не всегда смывает макияж на ночь

Анна Седокова — востребованная артистка. Она часто ездит на гастроли, выступает на различных фестивалях и снимает новые клипы. Такой плотный график подразумевает частые перелеты и певица отмечает, что иногда очень устает.

Она призналась своим подписчикам, что накануне так устала из-за перелетов с пересадками, что уснула не смыв макияж.

«Сон был ровно полтора часа , потом самолёт, после Новосибирск. А сейчас, мы уже как часа два, в машине, едем в Яровое с концертом», — написала Анна.

При этом стоит отметить, что певица довольно активно пользуется декоративной косметикой и на фото в микроблоге она всегда сильно накрашена. Фолловеры посочувствовали любимой исполнительнице, однако заметили, что высыпаться нужно, но макияж смывать перед этим необходимо, ведь это может навредить коже.

Напомним, недавно Седокова удивила поклонников новым преображением. Певица, которая в годы работы в «ВИАгре» ходила с рыжим цветом волос, а затем вернулась к натуральному каштановому, решила кардинально измениться и стала блондинкой. Она поделилась, что боится испортить волосы, поэтому осветлять их планирует постепенно.