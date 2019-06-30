ЗВЕЗДЫ

Анна Седокова призналась, что не всегда смывает макияж на ночь

Певица позволяет себе вольности, когда сильно устает.

Анна Седокова призналась, что не всегда смывает макияж на ночь
Анна Седокова Фото: Globallookpress.com

Анна Седокова — востребованная артистка. Она часто ездит на гастроли, выступает на различных фестивалях и снимает новые клипы. Такой плотный график подразумевает частые перелеты и певица отмечает, что иногда очень устает.

Она призналась своим подписчикам, что накануне так устала из-за перелетов с пересадками, что уснула не смыв макияж.

«Сон был ровно полтора часа , потом самолёт, после Новосибирск. А сейчас, мы уже как часа два, в машине, едем в Яровое с концертом», — написала Анна.

При этом стоит отметить, что певица довольно активно пользуется декоративной косметикой и на фото в микроблоге она всегда сильно накрашена. Фолловеры посочувствовали любимой исполнительнице, однако заметили, что высыпаться нужно, но макияж смывать перед этим необходимо, ведь это может навредить коже.

Напомним, недавно Седокова удивила поклонников новым преображением. Певица, которая в годы работы в «ВИАгре» ходила с рыжим цветом волос, а затем вернулась к натуральному каштановому, решила кардинально измениться и стала блондинкой. Она поделилась, что боится испортить волосы, поэтому осветлять их планирует постепенно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Седоковамакияж

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Седокова призналась, что не всегда смывает макияж на ночь
Интересно?
Поделись с друзьями: