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Рэпер T-killah стал свидетелем потопа на территории Шереметьево

Артист снял проиходящее на видео.

Рэпер T-killah стал свидетелем потопа на территории Шереметьево
T-killah. фото: instagram.com/t_killah/

Жители столицы в недоумении: жаркая погода сменилась проливными дождями. Количество осадков превысило норму, поэтому в некоторых районах Москвы и Подмосковья произошло затопление. 28 июня певица Анита Цой призналась, что ее загородный дом затопило. Даже насосы не спасли ситуацию, поэтому пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Еще одной жертвой столичной погоды стала Рита Дакота. Она прилетела из Испании и сразу направилась на другой рейс до Екатеринбурга, девушка должна выступить на фестиваль URAL MUSIC NIGHT. Однако сначала ее рейс задержали на час, а потом она осталась без багажа. Певица не стала дожидаться его, побоявшись опоздать на самолет.

«Там апокалипсис между этими терминалами, и машины просто плывут», — пожаловалась Дакота в Instagram. Она не стала ждать чемоданы и все-таки добралась до нужного терминала на экспрессе. На Урал она улетела без концертных костюмов.

Дакота с трудом вылетела из Шереметьево. фото: instagram.com/ritadakota/

Волей случая в аэропорт приехал и рэпер T-killah. Молодой человек заснял, как машины буквально плывут, а не подъезжают к Шереметьево. «У кого-то доброе утро, а у кого то не очень», — констатировал певец. Он отметил, что не все автомобили справляются с потоками воды. Некоторые застревают в грязи. T-killah так и не сообщил, смог ли он добраться до аэропорта. Поклонники надеются, что у популярного исполнителя получилось вовремя добраться до нужного терминала.

В Москве затопило территорию у аэропорта Шереметьево. фото: instagram.com/t_killah/
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T-KillahАэропорт "Шереметьево"дожди в МосквеПогода в Москве

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Рэпер T-killah стал свидетелем потопа на территории Шереметьево
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