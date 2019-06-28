Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой

Рекордная жара в Москве сменилась осенним похолоданием и ливнями. Воздух днем в столице прогревается всего до +15 градусов по Цельсию, дожди не прекращаются несколько дней. Не лучше обстоят дела и в Подмосковье, где расположены особняки многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, Анита Цой со своей семьей живет в городе Лобня.

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Еще накануне Цой призналась, что к ней приехали подружки. Они решили немного повеселиться и побаловать себя прохладительными напитками. Однако вскоре певица обнаружила, что на участке слишком много воды. Затем она появилась и в доме — впору говорить о наводнении. Потребовалась профессиональная помощь.

«Привет, любимые! Ну и ночка у меня была. Сейчас еду на съемки клипа и прям помираю, хочу спать. Сейчас объясню почему. Ненормированные осадки выпали. Вы же знаете, я живу в доме. В общем, затопило нас по полной программе. Над газоном по щиколотку вода стояла над уровнем земли. Так по всему участку. Работали насосы, откачивали воду из колодцев. Бесполезно вообще, потому что вчера с 12 дня у нас стеной шел дождь и он лил всю ночь. Сотрудники откачивали, спасатели приехали. Катастрофа была. Ужас. А ночью еще вода пошла в подвал дома. Всю ночь до пяти часов утра мы выносили вещи, выкачивали воду», — рассказала Анита в ролике, который выложила в соцсети.

28 июня у артистки запланированы съемки клипа на трек «Неисправимая», поэтому она вынуждена была уехать из дома. Взбодриться звезде помогла чашка кофе. Несмотря на ЧП, она нашла в себе силы, чтобы отработать на съемочной площадке. Цой отметила, что ей все же нужно найти время, чтобы купить еще четыре насоса для откачивания воды. Она уверена, что дожди будут идти еще три дня, а значит ей нужно подстраховаться. По словам певицы, у нее дома продолжаются работы по откачиванию воды.