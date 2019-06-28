Рита Дакота осталась без багажа из-за «апокалипсиса» в Шереметьево

Сильные ливни с грозами причиняют неприятности всем жителям столицы — знаменитости не исключение. От непогоды пострадала Рита Дакота, певица пожаловалась, что едва не сорвала свое выступление.

Исполнительница направлялась на фестиваль URAL MUSIC NIGHT в Екатеринбург. Дакота прибыла из Испании в Москву, при этом ее рейс задержали на час, а затем задержали ещё и выдачу багажа.

После этого Рита увидела, что аэропорт, по ее словам, буквально затопило.

«Апокалипсис между этими терминалами, и машины просто плывут. Волевым решением я не стала ждать свой багаж, отменила такси и ломанулась на экспрессе, что ходит между терминалами. Успела», — написала певица.

Она добавила, что отправилась на гастроли полностью без багажа, в котором была ее одежда, обувь, концертные костюмы, косметика и прочие необходимые вещи. Очевидно, при себе у артистки были лишь документы и деньги.

«Придется что-то решать на месте или петь как есть. Волшебство», — со смехом констатировала Рита.