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Анита Цой призналась, что никогда не делала пластику лица

Чтобы сохранить молодость, она старается высыпаться и пользуется натуральной косметикой.

Анита Цой призналась, что никогда не делала пластику лица
Певица Анита Цой Фото: globallookpress.com

48-летняя певица Анита Цой крайне серьезно относится к своему здоровью и следит за внешностью, в частности, за кожей лица. Исполнительнице пришлось перенести операцию – ей удалили желчный пузырь. После этого ее образ жизни изменился – она отказалась от нескольких видов спорта.

Глядя на певицу, у поклонников и других представителей шоу-бизнеса возникает подозрение, что Цой уже не раз обращалась к пластическому хирургу. Однако эти домыслы Анита опровергла, пишет WomanHit.ru. Мало того, певица рассказала, что даже не делала уколы красоты.

«У меня нет пока никаких хирургических вмешательств. Но не скрою, что с возрастом приходится себе все больше времени уделять. Если раньше я наносила косметику минут за пять, но теперь это занимает полчаса времени. Если раньше я могла иногда даже и не смыть косметику, потому что устала вечером, сейчас я такого не допускаю, потому что кожа дает о себе знать», – отмечает исполнительница.

Анита Цой. Фото
Анита Цой никогда не делала уколы красоты Фото: globallookpress.com

Чтобы оставаться молодой, Анита старается высыпаться. В сутки она спит, минимум, по семь часов. Что касается ухода за лицом, то Цой отдает предпочтение косметике, которая сделана по большей части на основе натуральных материалов.

Добавим, певица косметическими средствами не ограничивается. Она старается посещать и разные клиники мира, где проверяет свое здоровье и пробует новые методики по уходу за лицом.

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Анита Цойпластические операцииуход за внешностьюуход за лицом

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Анита Цой призналась, что никогда не делала пластику лица
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