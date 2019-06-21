Погода на выходные 22-23 июня: В Москву придет рекордная жара

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал порталу Teleprogramma.pro о погоде на 22-23 июня

На носу выходные и многие из нас уже строят планы относительно того, чем можно заняться в эти дни, куда пойти и куда поехать. И этим планам может помешать разве что погода.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, какая погода будет стоять 22 и 23 июня 2019 года в различных регионах России. О температуре воздуха, погодных явлениях и их возможном влиянии на здоровья россиян нам подробно рассказал Роман Вильфанд — научный руководитель Росгидрометцентра.

По его словам, в центре европейской России – Московской и сопредельных областях — в эти выходные, главным образом, в субботу, ожидается очень высокая температура. Настолько высокая, что даже может приблизиться к своему рекордному значению.

— Если в будние дни погоду в Москве можно охарактеризовать одним словом – «жарко», то в субботу это будет «очень жарко». Температура будет 30-32 градуса по Цельсию, даже может быть установлен рекорд для 22 июня. До сих пор он составлял чуть меньше 32 градусов. Не исключаю, что он приблизится к этому значению или даже превысит его.

Хочу отметить, что жара характеризуется не только дневными значениями. В ночь на субботу в центре Москвы мы прогнозируем температуру около 20 и даже выше – 20-22 градуса. Насколько это много, вы можете понять по значению средней суточной температуры. Она определяется за достаточно большой промежуток времени, за период наблюдений, и в Москве она составляет 16,5-16,7 градуса.

Это средняя климатическая температура за сутки, определенная за длительный период времени. А тут мы прогнозируем, что только минимальная температура ночью в субботу будет 20 и выше, то есть она будет примерно на 4 градуса выше среднесуточных значений.

По мнению нашего эксперта, радоваться такой жаре не стоит, ведь подобные значения таят в себе опасность для нашего здоровья.

— Медики уже неоднократно отмечали, что если днем жаркая погода, а ночные температуры выше 15 градусов (а тут они будет около 20), то организм людей, живущих в умеренных широтах, не успевает отдохнуть от этой жары. Так что в этот период времени нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

На юге России — до +39С

Еще более жарко, предупреждает Роман Вильфанд, будет в эти выходные в южных регионах европейской территории России.

— Это и Центрально-Черноземная область – Курская, Белгородская, Липецкая и другие, это Ростовская область и особенно Краснодарский край. В Краснодарском крае и кавказских республиках мы прогнозируем от 34 до 39 градусов. Очень жарко и это выше обычных температурных значений на 5-6 градусов. Летом это не часто случается.

Несмотря на жару, в субботу будут достаточно быстро формироваться отдельные облака. Высокие облака, непродолжительная гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. И всё, и быстрое рассеивание. Поэтому в отдельных районах Московской области будет гроза и небольшой дождь.

Между тем, заметных осадков в Центральном федеральном округе, в Приволжском, в Южном, в Северо-Кавказском округах не прогнозируется, значит будет нарастать индекс пожароопасности.

В Москве при месячной норме 75 мм пока выпало лишь 11-12 мм. Пожароопасность в связи с этим прогнозируется на уровне четвертого и даже пятого – чрезвычайного – класса.

В Питере и Сибири погода будет «комфортной»

В случае с Западным федеральным округом ситуация другая, отмечает научный руководитель Росгидрометцентра.

— До выходных погода будет теплая, к примеру, в Питере это 24-29 градусов, но уже 22 июня случится заметное понижение температуры – 20-25 градусов, то есть на 7-8 градусов ниже, чем в Москве. И ночные температуры тоже будут вполне комфортными – 15-17 градусов.

Наиболее низкая температура по отношению к норме ждет в выходные жителей Урала, Западной Сибири. Там, во-первых, дождливо, во-вторых, температура не будет превышать 20-градусную отметку. Это Свердловская, Челябинская области, Пермский край. И не очень комфортная погода будет в густонаселенных районах Юго-Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской областях. Там тоже температурный фон около 20 градусов и дождь.

В воскресенье начнется похолодание

Пик жары, как уже отметил наш собеседник, придется именно на субботу. На следующий день станет полегче.

— В воскресенье, 23 июня, прогноз будет следующим: температура дневная понизится, в Москве она будет около 25-26 градусов. Погода будет комфортной, теплой и все еще выше нормы, но многие почувствуют, что резко похолодало. Как и днем ранее, прогнозируются небольшие дожди.

В начале следующей недели, в понедельник, ожидается небольшое понижение температуры – на 1-2 градуса, — сообщил Вильфанд.