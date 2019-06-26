Нашумевшее дело: обнародованы первые показания сестер Хачатурян

В них девушки рассказали, что проходило в день, когда убили их отца Михаила.

Летом прошлого года в столице было найдено тело Михаила Хачатуряна. Сразу были задержаны его дочери Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Девушки не стали отрицать, что это они совершили убийство отца. Это история получила резонанс в обществе. Выяснилось, что три сестры просто больше не могли терпеть издевательств родителя. С их слов, мужчина бил их, оскорблял, запугивал и склонял к интимной связи.

больше по теме Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян Знаменитый журналист и видеоблогер переживает за судьбу Ангелины, Кристины и Марии.

Родственники по материнской линии встали на сторону трех сестер, а вот близкие Михаила ополчились против них. Они заверили, что девушки оклеветали отца, так как он был очень религиозным человеком и не мог причинить им вреда. В эту среду состоялось очередное заседание суда. Девушкам продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Примечательно, что на днях были обнародованы первые показания сестер.

В них девушки описывают события, которые произошли в день трагедии 27 июля 2018 года. Средняя сестра Ангелина отметила, что она была дома, как и ее сестры. По ее словам, Михаил проснулся рано, но после молитвы и разговора с Кристиной, снова уснул. После этого Ангелина отошла от темы и стала описывать многочисленные случаи насилия в отношении нее со стороны отца. Она заверила, что он заставлял ее раздеваться и принуждал к интимной близости.

Согласно стенограмме, Кристина сразу призналась в том, что она вместе с сестрами убила отца. Она подтвердила, что ее папа был тираном. Девушка отметила, что тогда ее родственник проснулся, то начал их вызывать к себе и задавать вопросы. Если он не получал ответы, то брызгал в них перцовым баллончиком. После этого инцидента, три сестры окончательно решили убить отца и распределили между собой роли. «Мы решили, что убьем его, когда он заснет. О своем плане мы никому не рассказывали, решились на это осознанно», — сказала старшая сестра, давая показания.

После нападения на Хачатуряна, Кристина запаниковала и выбежала из квартиры, но потом вернулась к входной двери и увидела, как от туда вышел и подошел к лифту ее отец. В этот момент Ангелина нанесла ему последний удар холодным оружием. Из показаний сестер следует, что после этого они вызвали скорую помощь. Они заверили, что Михаил напал на них, когда находился под воздействием запрещенных веществ.

«Нам нет оправданий, я это знаю, я признаюсь в том, что совместно с сестрами совершила данное страшное преступление, это для нас было, наверное, единственным способом выхода из ситуации», — высказалась Кристина. Примечательно, что Мария повторила почти все слова сестры, давая показания, об этом пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, что сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Из-за произошедшего общество раскололось на два лагеря. Одни считают, что девушки должны понести наказание, а другие, что они находились в безвыходной ситуации и не должны из-за этого лишаться свободы. Юрий Дудь, Дарья Пынзарь и другие знаменитости следят ха ходом расследования и переживают за судьбу сестер Хачатурян.