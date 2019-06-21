Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

В прошлом году столицу потрясла трагедия. В одном из многоэтажных домов было найдено тело Михаила Хачатуряна. Вскоре были задержаны его дочери Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Девушки сразу признались, что это они убили отца-тирана. Сестры рассказывали, что мужчина жестоко обращался с ними — бил, оскорблял, запугивал и склонял к интимной связи. Родственники по материнской линии встали на сторону трех сестер, а вот близкие Михаила ополчились против них. Они заверили, что девушки оклеветали отца, так как он был очень религиозным человеком и не мог причинить им вреда.

До сих пор ведется расследование убийства Хачатуряна. Сестер несколько месяцев назад отправили под домашний арест. А совсем недавно следствию удалось установить, что действительно имел место факт насилия со стороны мужчины над дочерьми. На одном и том же постельном белье были обнаружены биологические материалы Михаила и одной из его дочек. Общественность продолжает обсуждать громкое дело. Высказал свое мнение по этому поводу и известный блогер Юрий Дудь.

Он отметил, что Хачатурян служил в Афганистане и пережил контузию. Близкие не скрывают, что дома мужчина хранил оружие. Журналист подозревает, что Михаил зарабатывал деньги делами сомнительного свойства и уже почти установлено, что этот человек много лет издевался над своей семьей: жену и сына выгнал из дома, а дочки терпели насилие.

«Это результаты следствия — „принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера“. Прошлым летом Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян зарезали отца. Теперь их будут судить за убийство по предварительному сговору (от 8 до 20 лет). И это полный п….. Очень злюсь и очень хочу сказать две вещи», — заявил Юрий.

Он поднял тему того, как в России относятся к бытовому насилию. Блогер припомнил, что обычно в цивилизованных странах, если в семье у кого-то на теле обнаруживаются следы побоев, то полиция начинает работать с подозреваемым, а жертва тирана помещается в безопасное место. По словам Юрия, он не понимает, что происходит в нашей стране, где в подобных случаях правоохранительные органы часто бездействуют.

«Ясно, что сейчас ожидать помощи от государства можно лишь в исключительных случаях. Сестер Хачатурян от их отца защитить могло только оно», — считает Дудь.

Он уверен, что сам народ способен предотвратить такие ситуации. Журналист уверен, что женщинам давно пора перестать прощать мужчин, которые поднимают на них руку. Он посоветовал им сразу прощаться с такими парнями. «Девочки! Замахнулся? Вон!» — утверждает Юрий. Он также хочет, чтобы родители исключили из общения с малышами фразы «Бьет значит любит» и «Он дергает тебя за косички, потому что ты ему нравишься», так как они программируют сознание на насилие.

Дудь искренне переживает за судьбу сестер Хачатурян. Он заявил, что если девушек осудят и дадут им реальный срок, то «значит, наша страна поступит с ними так же по-людоедски, как многие годы поступал их отец».