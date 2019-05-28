Находящиеся под следствием сестры Хачатурян отказались от наследства отца

Уже почти год Ангелина, Кристина и Мария находятся под домашним арестом. Их обвиняют в убийстве родителя-тирана.

Летом прошлого года в одном из домов на севере столицы было найдено тело Михаила Хачатуряна. В этот же день были задержаны три его дочери: Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Им было предъявлено обвинение в убийстве отца. Они нанесли ему более 30 ножевых ранений. Сами девушки признали свою вину. Выяснилось, что несколько лет они жили словно в аду. Отец-тиран жестоко обращался с ними — доходило даже до сексуального насилия.

Три сестры сейчас находятся под домашним арестом. Они не имеют возможности общаться друг с другом. Ранее Ангелине позволили ходить в школу. В студии передачи «Прямой эфир» были показаны уникальные кадры с последнего звонка. Девушку допустили к выпускным экзаменам.

Тем временем на прошлой неделе состоялась пресс-конференция по делу убийства Хачатуряна. На ней адвокаты огласили результаты одной из 20 проведенных экспертиз. Следствием было доказано, что Михаил принуждал по меньшей мере одну из дочерей к интимной близости. ДНК мужчины и одной из сестер были обнаружены на одном и том же постельном белье.

Родственники семьи Хачатурян не могут поверить в произошедшее. Друзья со стороны Михаила отказываются верить экспертизе и продолжают защищать погибшего мужчину. Однако на пресс-конференции адвокат Ярослав Пакулин объявил, что три сестры отказались от наследства отца. Это исключает версию, что якобы они убили его из корыстных целей.