Находящиеся под следствием сестры Хачатурян отказались от наследства отца

Летом прошлого года в одном из домов на севере столицы было найдено тело Михаила Хачатуряна. В этот же день были задержаны три его дочери: Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Им было предъявлено обвинение в убийстве отца. Они нанесли ему более 30 ножевых ранений. Сами девушки признали свою вину. Выяснилось, что несколько лет они жили словно в аду. Отец-тиран жестоко обращался с ними — доходило даже до сексуального насилия.
Три сестры сейчас находятся под домашним арестом. Они не имеют возможности общаться друг с другом. Ранее Ангелине позволили ходить в школу. В студии передачи «Прямой эфир» были показаны уникальные кадры с последнего звонка. Девушку допустили к выпускным экзаменам.
Тем временем на прошлой неделе состоялась пресс-конференция по делу убийства Хачатуряна. На ней адвокаты огласили результаты одной из 20 проведенных экспертиз. Следствием было доказано, что Михаил принуждал по меньшей мере одну из дочерей к интимной близости. ДНК мужчины и одной из сестер были обнаружены на одном и том же постельном белье.
Родственники семьи Хачатурян не могут поверить в произошедшее. Друзья со стороны Михаила отказываются верить экспертизе и продолжают защищать погибшего мужчину. Однако на пресс-конференции адвокат Ярослав Пакулин объявил, что три сестры отказались от наследства отца. Это исключает версию, что якобы они убили его из корыстных целей.
«Все сестры отказались от принятия наследства. Не претендуют ни на квартиру, где жила семья Хачатурян, ни на какие-либо материальные блага, финансовые источники и прочее. Ничего общего они не хотят иметь с бывшей родней со стороны отца», — рассказал юрист.