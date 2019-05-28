НОВОСТИ

Находящиеся под следствием сестры Хачатурян отказались от наследства отца

Уже почти год Ангелина, Кристина и Мария находятся под домашним арестом. Их обвиняют в убийстве родителя-тирана.

Находящиеся под следствием сестры Хачатурян отказались от наследства отца
Сестры Хачатурян. фото: кадр из передачи "Прямой эфир"

Летом прошлого года в одном из домов на севере столицы было найдено тело Михаила Хачатуряна. В этот же день были задержаны три его дочери: Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Им было предъявлено обвинение в убийстве отца. Они нанесли ему более 30 ножевых ранений. Сами девушки признали свою вину. Выяснилось, что несколько лет они жили словно в аду. Отец-тиран жестоко обращался с ними — доходило даже до сексуального насилия.

Три сестры сейчас находятся под домашним арестом. Они не имеют возможности общаться друг с другом. Ранее Ангелине позволили ходить в школу. В студии передачи «Прямой эфир» были показаны уникальные кадры с последнего звонка. Девушку допустили к выпускным экзаменам.

Ангелина побывала на Последнем звонке. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Тем временем на прошлой неделе состоялась пресс-конференция по делу убийства Хачатуряна. На ней адвокаты огласили результаты одной из 20 проведенных экспертиз. Следствием было доказано, что Михаил принуждал по меньшей мере одну из дочерей к интимной близости. ДНК мужчины и одной из сестер были обнаружены на одном и том же постельном белье.

Родственники семьи Хачатурян не могут поверить в произошедшее. Друзья со стороны Михаила отказываются верить экспертизе и продолжают защищать погибшего мужчину. Однако на пресс-конференции адвокат Ярослав Пакулин объявил, что три сестры отказались от наследства отца. Это исключает версию, что якобы они убили его из корыстных целей.

Сестры находятся под следствием почти год. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Все сестры отказались от принятия наследства. Не претендуют ни на квартиру, где жила семья Хачатурян, ни на какие-либо материальные блага, финансовые источники и прочее. Ничего общего они не хотят иметь с бывшей родней со стороны отца», — рассказал юрист.

Вам может быть интересно:

Младшая из трех сестер Хачатурян вернулась в школу Названного сына Михаила Хачатуряна обвиняют в шантаже и вымогательствах Бабушка сестер Хачатурян рассказала новые подробности убийства, совершенного ее внучками

Тэги:

дело сестер Хачатурянпрограмма «Прямой эфир»сестры Хачатурян
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Находящиеся под следствием сестры Хачатурян отказались от наследства отца
Интересно?
Поделись с друзьями: