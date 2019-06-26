Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта

Артистка напомнила, что занята в спектакле «Балерина и клоун» и ей полезно посмотреть, как работают профессионалы.

На личной страничке в Instagram Анастасия Волочкова поделилась свежим кадром, который был сделан на манеже цирка. В кадре балерина позировала в компании с 42-летним Эдгардом Запашным. В комментариях к снимку артиста добавила, что с дрессировщиком ее связывает давняя дружба.

Также знаменитость отметила, что она посмотрела практически все представления братьев — Аскольда и Эдгарда Запашных. Кроме того, балерина анонсировала их очередной проект под названием «Песчаная сказка». Анастасия не смогла пропустить репетицию нового шоу дрессировщиков.

«Как здорово, когда на свете есть друзья! Увидимся в Большом Московском Цирке… А я с помощью добрых людей создаю свой проект и советы многих топовых режиссеров и артистов бесценны», — подметила балерина.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова рассказала о том, что считает себя трудоголиком. Каждый день по три часа она проводит у балетного станка. А сейчас знаменитость занята в спектакле «Балерина и клоун».