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Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта

Артистка напомнила, что занята в спектакле «Балерина и клоун» и ей полезно посмотреть, как работают профессионалы.

Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Анастасия Волочкова поделилась свежим кадром, который был сделан на манеже цирка. В кадре балерина позировала в компании с 42-летним Эдгардом Запашным. В комментариях к снимку артиста добавила, что с дрессировщиком ее связывает давняя дружба.

Также знаменитость отметила, что она посмотрела практически все представления братьев — Аскольда и Эдгарда Запашных. Кроме того, балерина анонсировала их очередной проект под названием «Песчаная сказка». Анастасия не смогла пропустить репетицию нового шоу дрессировщиков.

«Как здорово, когда на свете есть друзья! Увидимся в Большом Московском Цирке… А я с помощью добрых людей создаю свой проект и советы многих топовых режиссеров и артистов бесценны», — подметила балерина.

Анастасия Волочкова и Эдгард Запашный
Анастасия Волочкова наведалась в гости к дрессировщику Эдгарду Запашному (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова рассказала о том, что считает себя трудоголиком. Каждый день по три часа она проводит у балетного станка. А сейчас знаменитость занята в спектакле «Балерина и клоун».

«Этот проект мне предложил режиссер цирка Николай Челноков, многие его номера покупал цирк Дю Солей. Мы репетируем по 6-7 часов в день на открытой площадке на больших цирковых конструкциях под палящим солнцем. Я никогда не жалею времени для труда», — добавила Волочкова.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаЭдгард Запашный

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Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта
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