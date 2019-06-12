Анастасия Волочкова: «Ни один мужчина не уходил от меня первым»

Знаменитая балерина - о том, как быть счастливой вопреки завистникам.

Июнь Анастасии Волочковой обещает быть жарким. У нее сразу три премьеры: выходят спектакль «Балерина и клоун», новая песня «До дна» и книга «Плата за успех». Когда женщина влюблена и счастлива, и работа спорится. А если эта женщина Анастасия Волочкова, то это значит, что ее премьеры непременно будут обсуждать.

«Я не опустила руки!»

— Начались каникулы в школе. Как Ариша окончила учебный год? Продолжает ли она занятия танцами?

— Моя дочь Ариадна Волочкова - круглая отличница. Видимо, это от мамы передается! Я ведь окончила Академию русского балета имени Вагановой с красным дипломом.

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Ариша восемь с половиной лет была солисткой в детском музыкальном театре «Домисолька», благодаря которому и я начала петь. Параллельно Ариша захотела заниматься современными танцами. Конечно, я обратилась к моему доброму другу Алле Духовой — и Ариша занималась в студии «Тодес». Потом дочь захотела на бальные танцы, и я отвела ее к Станиславу Попову в Федерацию бальных танцев. Потом Ариша занималась в школе Федерации художественной гимнастики. Сейчас она увлечена конным спортом. Я позволила дочери выбирать занятие по душе. Советую родителям, когда ребенок чем-то увлекся, показать ему весь спектр того, чем он мог бы заниматься. Ведь иногда наши дети стараются просто подражать друзьям, не понимая, что есть более интересные и подходящие для них занятия.

— Сейчас как раз выходит ваша песня «До дна». А в ней есть такая строчка: «Сама, сжигаю я любовь сама!». Вы всегда заканчивали отношения первой и «сжигали любовь»? Самое болезненное расставание в вашей жизни?

— Да, я действительно всегда сама была инициатором завершения отношений с мужчинами. Никогда в жизни ни один мужчина первым от меня не уходил. Самым тяжелым было расставание с самым любимым человеком в моей жизни - с Сулейманом Керимовым. И в этой истории я тоже была инициатором расставания. Но я уходила из отношений, любя человека. Знаете, просто я очень сильный человек, сильная женщина. Поэтому с такой, как я, очень сложно быть любому мужчине. Кроме такого, который сильнее меня по всем качествам - по силе воли, по духу, по умению быть сильнейшим.

— Легко ли вы переживаете расставания и разочарования в любви?

— Я тяжело переживаю расставания. Даже с людьми из моей команды. Бывают ведь и предательства, причем они случаются с людьми, от которых этого не ждешь. И разочарование - это самая большая боль в моей жизни, потому что я очень открытый, добросердечный и доверчивый человек. Это мои самые, как считает моя мама, сложные качества. Но я их таковыми не считаю. Потому что лучше жить открыто - это обогащает душу. А если нас предали или у нас украли, это не значит, что мы идиоты. Это значит, что мы доверяли людям больше, чем они этого заслуживают.

— Ваша книга называется «Плата за успех». Какая плата оказалась для вас самой дорогой?

— Я бы даже сказала «расплата за успех», просто нельзя было так назвать книгу. Это не мозоли на ногах, потому что мозоли - это результат физического труда. В моей профессии физический труд - не самая большая боль. Гораздо тяжелее вынести натиск недоброжелателей, тех людей, которые не могут принять успеха, красоты, свободы, независимости и умения оставаться самой собой, идти вперед к победам, не обращая внимания на негатив, который льется в твой адрес. Вот в этом моя стойкость. Моя расплата - это отношения с мамой, с дочерью, с бывшим мужем, пытавшимся украсть у меня все…

И я не одинока в этой ситуации. Думаю, что проблемы в отношениях матери и дочери есть и в других семьях: когда мать может превратиться из любящей мамы в завистницу. Дай бог, чтобы так было не у многих людей. Но я встречаю в своей жизни женщин, у которых подобные ситуации тоже случались. Еще одна ситуация - это когда бывший муж забирает все деньги, пользуется моим именем, создавая имидж серьезного бизнесмена, являясь в то же самое время мыльным пузырем. Я помогала Игорю Вдовину, подыгрывала тем же самым пиаром и никак не ожидала такой подставы от отца моей дочери. Но, согласитесь, я не опустила руки после этого! У меня прекрасный дом, возможности для творчества, есть друзья, любимый человек. Я в любви, в радости, в роскоши. Я сама все это сделала. Поэтому в своей песни я и написала: «Сжигаю я любовь сама». Но это не только про любовь. Это вообще про все. И это такое достоинство! Потому что я никому и ничем не обязана, кроме педагогов и моих друзей… Еще я благодарна Богу за то, что он мне дал трудолюбие и умение противостоять любым испытаниям жизни.

— Экс-супруг Игорь Вдовин так и не вернул вам долг? Пишут, что он снял квартиру в центре столицы для новой подруги.

— Мой бывший муж Игорь Вдовин 10 лет назад взял у меня в долг $3 миллиона. Это все деньги, которые у меня тогда были. Обещал вернуть через год с тридцатью процентами. И я дала ему эти деньги, потому что он брал их под предлогом устроить будущее нашей дочери. Этот долг он до сих пор не вернул.

— И ведь это не он, а вы купили шикарный дом для себя и дочери.

— Игорь обещал, что купит нам с Аришей дом, но этого не случилось. Как вы знаете, несколько лет назад ограбили дом, который я арендовала для нас с дочкой. Украли деньги, драгоценности. Когда я сообщила в правоохранительные органы, что одним из подозреваемых, по чьей наводке могли совершить ограбление, является Вдовин, то он испугался. Поэтому я его тогда простила. А Арише пообещала, что у нас будет собственный дом… И вот сейчас я сижу на веранде своего дома и вспоминаю, какими тяжелейшими усилиями он мне достался. Я купила его своими силами. Так вы знаете, я достойна в этом доме жить!

— А Вдовин дарил дорогие подарки?

— Когда мне возлюбленный подарил Maybach, то бывший муж задал вопрос: «А зачем он тебе такую дорогую машину подарил? Она в обслуживании дороже, чем тот автомобиль, который я тебе подарил…» А я сразу вспомнила, каким образом мне муж подарил машину. Не знаю, стоит ли об этом говорить… Хотя почему нет? Вдовин продал Mercedes, который мне в свое время подарил Сулейман Керимов, и спустя два года подарил Lexus - взяв его в кредит на пять лет и оформив на свою компанию. На меня переоформил спустя пять лет. Сейчас автомобилю восемь лет, мы им тоже пользуемся. Согласитесь, «отличный подарок»?!

Игорь Вдовин пользовался всем тем, что было у меня: мы даже жили в квартире, которая была подарена мне все тем же Сулейманом Керимовым, и муж не спешил покупать новую. Кстати, о его сущности альфонса меня предупреждала мама, но я ее не слушала. Но свадьбу с Игорем я сыграла, не поставив штампа в паспорте, так как понимала - в случае развода будем делить мое имущество.

Тем не менее сейчас на деньги, которые у меня взял Вдовин на год, припеваючи живут все его семьи и жены. Одна из них ушла от Игоря через год, потому что он и ее обманул. К примеру, продал две ее машины и купил взамен ее дочери какой-то драндулет.

— Чтобы вернуть деньги, вы написали заявление в правоохранительные органы.

— Да, я написала заявление на Игоря Вдовина. Если бы у вас украли $3 млн, то вы бы поступили так же.

— Пережив столько испытаний, научились жить сегодняшним днем?

— Мы все под Богом ходим. Нужно жить сегодняшним днем. Вот сегодня мы ехали с моим любимым человеком и узнали о том, что наш друг попал в аварию, он мог погибнуть. А у моего любимого человека 13 лет назад разбился на машине родной брат. Такова жизнь.

«Я - трудоголик»

— Ваше интервью с Собчак посмотрели более 4 млн человек. 90% комментариев пользователей в вашу пользу. Чаще всего пишут: «Волочкова, оказывается, мудрая, открытая женщина. Живет в свое удовольствие». Или «Собчак вела себя мерзко. Чувствуется, что Ксения до глубины души ненавидит Анастасию…». А за что она вас ненавидит?

— С Ксюшей Собчак мы никогда не были ни друзьями, ни врагами. Она всегда хотела устраивать пиар себе за счет известных людей. Я попала в эту обойму. Ну окей!

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Ксения всегда пыталась меня унизить. Она ведь хотела стать балериной и не стала. Поэтому ей не хочется принять, что я - балерина. Вся ее семья сидела в первом ряду партера в Мариинском театре, когда я танцевала «Лебединое озеро». Я танцевала на вечере памяти Анатолия Собчака по приглашению Людмилы Нарусовой, с которой мы дружили еще раньше, чем с Ксенией Собчак. А все подколы Ксении в мой адрес, как мне кажется, ее саму и унижают. То, что Собчак называет меня человеком, который «находится на дне», показатель того, что как раз она сама там и находится. На одной чаше весов мнение Собчак, а на другой - мэтров, которые признали меня как великую балерину России, - это Юрий Григорович, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Михаил Лавровский, Ольга Моисеева, Борис Эйфман… Я могу продолжать этот список.

— Согласитесь, если Ксения еще раз попросит об интервью?

— Двери своего дома для Ксении Собчак я открыла постольку, что она лично меня об этом попросила. Она сказала, что хватит негатива, а я откликнулась, так как являюсь дружелюбным человеком. Чем это закончилось - все уже знают. Шесть с половиной часов шла съемка. Я провела экскурсию по всему дому. После этого Ксюша попросила показать русскую баню, ну я и дала ей халатик. Было две камеры, и когда операторы ушли снимать к купели, я обнаружила, что в бане осталась еще одна - скрытая камера GoPro и микрофончик. Я бы этого не заметила, но его величество случай уронил эту камеру со светильника. Потом уже Ксюша оправдывалась, что все было не так. Делайте выводы сами! Когда после экскурсии по дому мне переделывали грим, Ксюша с камерами отправилась в спальню, где рылась в моих тумбочках и шкафах. Напомню, что это произошло после того, как я ей показал в том числе и эту спальню. Вот скажите, как я могу относиться к этому человеку? Хотите честно? Уже никак! Просто никак! Уже и не знаю, кому доверять. В душе был неприятный осадок…

— Стала крылатой фраза, что вы можете позволить себе жить красиво и свободно, «по-волочковски». Это как?

— Свободно, независимо, открыто, со светлой душой, с добром к людям, с возможностью распоряжаться своим временем. Я трудоголик - каждый день провожу по три часа в балетном зале. А сейчас, к примеру, готовлю премьеру спектакля «Балерина и клоун». Этот проект мне предложил режиссер цирка Николай Челноков, многие его номера покупал цирк Дю Солей. В этой постановке вы увидите меня, балерину, в новом качестве. Мы репетируем по 6 — 7 часов в день на открытой площадке на больших цирковых конструкциях под палящим солнцем, которое вечером сменяет испытание в виде комаров. Я никогда не жалею времени для труда.

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А свобода моя может выражаться, к примеру, в том, что, когда нет премьер и репетиций, я могу позволить себе просто поспать сколько хочется. Могу позволить себе в любой момент попариться в русской бане, полежать на подстриженной лужайке возле своего грандиозного дома. Я могу себе позволить распоряжаться своим временем - это и есть та самая свобода.

— Вы изменились. Стали чаще улыбаться, писать в соцсетях о любви. Но вы не показываете лицо любимого. Как этот мужчина изменил вашу жизнь?

— Да, я влюблена. Отношения с моим близким человеком длятся восемь месяцев. За этот срок можно пройти через разочарования, любовь, радость, расставания, встречи. Это ведь первый раз в моей жизни за 43 года, когда я никому не показываю лицо любимого человека. Я действительно счастлива. Поэтому и расцвела: я в прекрасной форме, люблю и любима. Я просыпаюсь и засыпаю с любимым человеком. Дай бог всем и каждому такого счастья! ￼

Личное дело

Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургскую академию русского балета. На втором курсе стала ведущей балериной Мариинского театра. В 1998 году приглашена в Большой театр на положение ведущей балерины. В 2003 году уволена из труппы, восстановилась через суд, но начала сольную карьеру. В июне 2019 года выходит книга «Плата за успех» — первый тираж продают через «магазин на диване».Знаменитая балерина - о том, как быть счастливой вопреки завистникам