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43-летняя Волочкова отдала предпочтение приталенному платью в пол

Знаменитость поделилась с подписчиками свежим фото в Instagram.

43-летняя Волочкова отдала предпочтение приталенному платью в пол
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова не скрывает: она до сих пор тщательно следит за своей фигурой. К ежедневным тренировкам у балетного станка знаменитость также добавила и разминку в спортзале — особое внимание балерина уделяет мышцам пресса и растяжке.

Ранее Анастасия уже показывала поклонникам содержимое своего холодильника. Знаменитость уже давно отказалась от хлеба и майонеза. Фирменным блюдом Волочковой стала икра на огурчиках. Также балерина отдает предпочтение овощным супам, салатам и рыбе на пару. Вместо соли артистка использует острые красные перцы.

Анна Семенович не оставила без внимания образ Анастасии Семенович
Анна Семенович оценила образ Анастасии Волочковой (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

На личной страничке в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала свежее фото. Для выхода в свет знаменитость выбрала приталенное алое платье в пол. Примечательно, что образ балерины оценила и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Певица отметилась «лайком» под фото Анастасии на ее страничке в профиле.

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Анастасия Волочковазвездный стиль

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43-летняя Волочкова отдала предпочтение приталенному платью в пол
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