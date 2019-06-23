43-летняя Волочкова отдала предпочтение приталенному платью в пол

43-летняя Анастасия Волочкова не скрывает: она до сих пор тщательно следит за своей фигурой. К ежедневным тренировкам у балетного станка знаменитость также добавила и разминку в спортзале — особое внимание балерина уделяет мышцам пресса и растяжке.

Ранее Анастасия уже показывала поклонникам содержимое своего холодильника. Знаменитость уже давно отказалась от хлеба и майонеза. Фирменным блюдом Волочковой стала икра на огурчиках. Также балерина отдает предпочтение овощным супам, салатам и рыбе на пару. Вместо соли артистка использует острые красные перцы.

На личной страничке в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала свежее фото. Для выхода в свет знаменитость выбрала приталенное алое платье в пол. Примечательно, что образ балерины оценила и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Певица отметилась «лайком» под фото Анастасии на ее страничке в профиле.