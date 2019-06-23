Алеся Кафельникова назвала свой вес и рост

Алеся Кафельникова не перестает удивлять публику. Дочь известного на весь мир теннисиста вернулась в Москву после годового отсутствия – все это время она жила на Бали. Теперь же Алеся начинает выходить в свет в российской столице. Недавно она посетила праздник шампанского, который прошел в Петровском Путевом дворце.

Девушка появилась на красной дорожке в коротких бриджах, топе и кожаной куртке. Фигура Кафельниковой позволяет носить ей такие наряды, девушка очень стройная, нет ни намека на лишний вес.

Сама модель недавно призналась, что при росте в 176 сантиметров она весит всего 52 килограмма, пишет сайт Актуальные новости.

Недавно Алеся путешествовала по Китаю, откуда выставляет на своей странице в социальной сети Instgaram весьма противоречивые посты. Публикации настолько противоречивые, что настоящие поклонники, а также подписчики девушки всерьез заволновались.

В жизни девушки был сложный период, когда она не могла найти себя. Только жизнь на Бали позволила ей разобраться в своем внутреннем мире и обрести гармонию. На курорте она часто устраивала фотосессии, причем иногда довольно пикантного характера и за это часто получала много критики от подписчиков. Порой ее пытались призвать к разуму и даже советовали взять пример с маленького сына Рудковской и Плющенко, который уже заработал более 10 миллионов рублей.