Гном Гномыч и его миллионы: как зарабатывает 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко

К шести годам мальчик полностью обеспечивает себя сам

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко зарабатывают достаточно, поэтому недоумевают, когда их обвиняют в том, что они «заставляют сына работать ради денег».

Родители решили сделать из Саши не просто звезду фигурного катания. Их цель - вырастить олимпийского чемпиона. Мальчик и сам говорит, что мечтает стать «как папа», поэтому не пропускает тренировки, даже если отец разрешает.

А в перерывах Александр Плющенко успевает сниматься в рекламе, кататься в шоу и участвовать в модных показах. Зарабатывая между делом миллионы.

Кстати, Саше уже не нравится, когда незнакомые люди называют его Гном Гномычем. Это его домашнее имя - когда в роддоме малыша нарядили в колпачок, родителей осенило: это же Гном Гномыч!

Но сын растет, и его мама планирует поменять имя на странице в Инстаграме мальчика с ласкового детского на взрослое «чемпионское».

Модные показы: от 32 тыс. руб.

Юный блондин ходил по главным мировым подиумам, демонстрируя коллекции одежды известных домов мод. Конечно же, у популярного ребенка-модели и гонорары выше, чем у менее известных моделей — мальчишек и девчонок с гонорарами от $100.

Известные бренды присылают Саше новинки из своих коллекций в подарок, так что вещи Яна ребенку практически не покупает. Марки довольны, что Гном Гномыч выйдет на мероприятие в их вещах или разместит фото в интернете.

Ледовые и ТВ-шоу: от 100 тыс. руб. за раз

Саша Плющенко катается с папой в ледовых шоу в России и за границей. К примеру, недавно всего за три недели он откатал 33 шоу наравне со взрослыми.

На трибунах в Европе и Азии поклонники машут плакатами с надписью Alex и фото юного фигуриста. Японцы давно обожают Евгения Плющенко, а теперь их кумиром стал и Саша - его ждут не меньше, чем олимпийского чемпиона.

больше по теме Евгений Плющенко подарил музею на Мальдивах свои «счастливые» коньки для фигурного катания Олимпийский чемпион так отметил годовщину со дня открытия первого катка на популярном курорте.

В прошлом году мальчик стал героем популярного телешоу на японском канале TBS. Рейтинги были такие высокие, что в этом году малыша позвали еще раз - вместе с папой. И вновь этот выпуск шоу имел невероятный рейтинг.

Реклама: 0,5 — 1 млн руб. за контракт

«Дожила. Тратим гонорары Сани в любимых местах! - сообщает Яна Рудковская из бутика Louis Vuitton. - Маме тоже чемодан подарил… на сдачу».

И ведь может себе позволить! Зарабатывает Александр Евгеньевич дай бог каждому. В три годика Гном Гномыч уже получил первый международный контракт - снялся с папой и мамой в рекламе зубной пасты.

Яна, Женя и Саша тогда стали лицами рекламной кампании, заработав около миллиона долларов. А персональный доход Гном Гномыча составил около миллиона рублей.

больше по теме Шестилетний Александр Плющенко тренирует сложнейший прыжок в четыре с половиной оборотаПродюсер Яна Рудковская заявила, что гордится своим ребенком и его «взрослой мечтой».

С тех пор Саша вошел в топ самых красивых детей мира, снялся для обложек российского и мирового глянца. Спортивные успехи неплохо привлекают всемирно известные бренды. Мальчик в пять лет катался по третьему юношескому разряду, в этом году будет защищать второй разряд. Он исполняет непростые прыжки - двойной сальхов и ритбергер, у ребенка одна из самых сложных для его возраста программ в фигурном катании.

Пока Инстаграм Саши ведет Яна Рудковская, но мальчик и сам рвется в бой - ему нравится делать фото для соцсетей.

Мама-продюсер гордится успехами сына: «У него есть рекламные контракты, он уже заработал около 10 млн рублей. Есть агентство, которое представляет его интересы в Италии, а также агенты, которые занимаются его интересами в Америке и во Франции». Саша сам оплачивает няню, телохранителей, водителя, тренеров. А недавние призовые за 1-е место в соревнованиях отдал тренерскому штабу.

Режим

Плющенко-младший не ходит в детский сад - он каждый день на тренировках в ледовой академии своего отца. Сюда же к нему приезжают репетиторы по разным предметам.

Мальчик пойдет в 1-й класс через год, но из-за спортивного режима у него будет индивидуальное обучение с преподавателями. Родители подчеркивают: они не заставляют ребенка, ему нравится кататься.

Вот график тренировок Саши Плющенко. В обед мальчик спит на раскладушке в тренерской комнате.

Понедельник

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Хореография

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Вторник

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Статика

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Среда

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

13.00 - 14.00. Лед 2

Четверг

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Хореография

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Пятница

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Танцы

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Суббота

9.00 - 9.40. Разминка

9.55 - 10.55. Лед 1

12.15 - 13.45. Лед 2, подготовка к тестам по скольжению.