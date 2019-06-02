Звездные истории Гном Гномыч и его миллионы: как зарабатывает 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Звездные истории

Гном Гномыч и его миллионы: как зарабатывает 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Ирина Викторова

К шести годам мальчик полностью обеспечивает себя сам

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко зарабатывают достаточно, поэтому недоумевают, когда их обвиняют в том, что они «заставляют сына работать ради денег».  

Родители решили сделать из Саши не просто звезду фигурного катания. Их цель - вырастить олимпийского чемпиона. Мальчик и сам говорит, что мечтает стать «как папа», поэтому не пропускает тренировки, даже если отец разрешает.

А в перерывах Александр Плющенко успевает сниматься в рекламе, кататься в шоу и участвовать в модных показах. Зарабатывая между делом миллионы.

Александр Плющенко. Фото: Инстаграм.
Александр Плющенко. Фото: Инстаграм.

Кстати, Саше уже не нравится, когда незнакомые люди называют его Гном Гномычем. Это его домашнее имя - когда в роддоме малыша нарядили в колпачок, родителей осенило: это же Гном Гномыч!  

Но сын растет, и его мама планирует поменять имя на странице в Инстаграме мальчика с ласкового детского на взрослое «чемпионское». 

Модные показы: от 32 тыс. руб.

Александр Плющенко.Фото: КП/Гусейнов Виктор.
Александр Плющенко.Фото: КП/Гусейнов Виктор.

Юный блондин ходил по главным мировым подиумам, демонстрируя коллекции одежды известных домов мод. Конечно же, у популярного ребенка-модели и гонорары выше, чем у менее известных моделей — мальчишек и девчонок с гонорарами от $100.  

Известные бренды присылают Саше новинки из своих коллекций в подарок, так что вещи Яна ребенку практически не покупает. Марки довольны, что Гном Гномыч выйдет на мероприятие в их вещах или разместит фото в интернете. 

Ледовые и ТВ-шоу: от 100 тыс. руб. за раз

Александр Плющенко. Фото: КП/Веленгурин Владимир.
Александр Плющенко. Фото: КП/Веленгурин Владимир.

Саша Плющенко катается с папой в ледовых шоу в России и за границей. К примеру, недавно всего за три недели он откатал 33 шоу наравне со взрослыми.

На трибунах в Европе и Азии поклонники машут плакатами с надписью Alex и фото юного фигуриста. Японцы давно обожают Евгения Плющенко, а теперь их кумиром стал и Саша - его ждут не меньше, чем олимпийского чемпиона. 

В прошлом году мальчик стал героем популярного телешоу на японском канале TBS. Рейтинги были такие высокие, что в этом году малыша позвали еще раз - вместе с папой. И вновь этот выпуск шоу имел невероятный рейтинг. 

Реклама: 0,5 — 1 млн руб. за контракт

Александр Плющенко с родителями. Фото: Globallookpress.
Александр Плющенко с родителями. Фото: Globallookpress.

«Дожила. Тратим гонорары Сани в любимых местах! - сообщает Яна Рудковская из бутика Louis Vuitton. - Маме тоже чемодан подарил… на сдачу». 

И ведь может себе позволить! Зарабатывает Александр Евгеньевич дай бог каждому. В три годика Гном Гномыч уже получил первый международный контракт - снялся с папой и мамой в рекламе зубной пасты.  

Яна, Женя и Саша тогда стали лицами рекламной кампании, заработав около миллиона долларов. А персональный доход Гном Гномыча составил около миллиона рублей.

 

С тех пор Саша вошел в топ самых красивых детей мира, снялся для обложек российского и мирового глянца. Спортивные успехи неплохо привлекают всемирно известные бренды. Мальчик в пять лет катался по третьему юношескому разряду, в этом году будет защищать второй разряд. Он исполняет непростые прыжки - двойной сальхов и ритбергер, у ребенка одна из самых сложных для его возраста программ в фигурном катании. 

Пока Инстаграм Саши ведет Яна Рудковская, но мальчик и сам рвется в бой - ему нравится делать фото для соцсетей.  

Мама-продюсер гордится успехами сына: «У него есть рекламные контракты, он уже заработал около 10 млн рублей. Есть агентство, которое представляет его интересы в Италии, а также агенты, которые занимаются его интересами в Америке и во Франции». Саша сам оплачивает няню, телохранителей, водителя, тренеров. А недавние призовые за 1-е место в соревнованиях отдал тренерскому штабу. 

Режим 

Александр Плющенко с отцом Евгением Плющенко. Фото: КП/Веленгурин Владимир.
Александр Плющенко с отцом Евгением Плющенко. Фото: КП/Веленгурин Владимир.

Плющенко-младший не ходит в детский сад - он каждый день на тренировках в ледовой академии своего отца. Сюда же к нему приезжают репетиторы по разным предметам.  

Мальчик пойдет в 1-й класс через год, но из-за спортивного режима у него будет индивидуальное обучение с преподавателями. Родители подчеркивают: они не заставляют ребенка, ему нравится кататься. 

Вот график тренировок Саши Плющенко. В обед мальчик спит на раскладушке в тренерской комнате. 

Понедельник 

9.00 - 9.45. Разминка 

10.00 - 11.00. Лед 1 

11.15 - 12.00. Хореография 

12.00 - 13.30. Обед и сон 

13.40 - 14.15. Разминка 

14.30 - 15.30. Лед 2 

16.30 - 17.15. Лед 3 

Вторник 

9.00 - 9.45. Разминка 

10.00 - 11.00. Лед 1 

11.15 - 12.00. Статика 

12.00 - 13.30. Обед и сон 

13.40 - 14.15. Разминка 

14.30 - 15.30. Лед 2 

16.30 - 17.15. Лед 3 

Среда  

9.00 - 9.45. Разминка 

10.00 - 11.00. Лед 1 

13.00 - 14.00. Лед 2 

Четверг 

9.00 - 9.45. Разминка 

10.00 - 11.00. Лед 1 

11.15 - 12.00. Хореография 

12.00 - 13.30. Обед и сон 

13.40 - 14.15. Разминка 

14.30 - 15.30. Лед 2 

16.30 - 17.15. Лед 3 

Пятница 

9.00 - 9.45. Разминка 

10.00 - 11.00. Лед 1 

11.15 - 12.00. Танцы 

12.00 - 13.30. Обед и сон 

13.40 - 14.15. Разминка 

14.30 - 15.30. Лед 2 

16.30 - 17.15. Лед 3 

Суббота 

9.00 - 9.40. Разминка 

9.55 - 10.55. Лед 1 

12.15 - 13.45. Лед 2, подготовка к тестам по скольжению. 

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Александр ПлющенкоЕвгений ПлющенкоЯна Рудковкая
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Гном Гномыч и его миллионы: как зарабатывает 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
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