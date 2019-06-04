«Приходит время окончательно проститься»: Алеся Кафельникова взволновала словами своих поклонников

Дочь прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся вот уже несколько месяцев живет заграницей. Некоторое время назад она отдыхала на Бали, а сейчас путешествует по Кита, откуда выставляет на своей странице в социальной сети Instgaram весьма противоречивые посты. Публикации настолько противоречивые, что настоящие поклонники, а также подписчики девушки всерьез заволновались.
«Я бы хотела за все попросить прощения поговорить по душам и принять решение, но пока я в заложниках собственных амбиций. Уже подходит время, окончательно проститься…», — рассуждает в одном из своих постов Кафельникова.
А недавнюю публикацию Алеси Кафельниковой фолловеры назвали странноватой.
«Она выглядит грустной. Она выглядит очень грустной. Она не похожа ни на кого из тех, кого я знаю, она не может сделать счастливое лицо, как у другие, знающие, что за ними наблюдают. Она не строит мне рожи, и это заставляет меня ей доверять», — пишет Алеся.
Напомним, о том, что психическое состояние Кафельниковой может быть очень нестабильным, известно давно. Периодически девушка находится в депрессии. Но, вместе с тем, Алеся не отказывает себе в удовольствии эпатировать публику, вставляя в своей ленте весьма провокационные снимки.
Кстати, примерно два года назад девушка лечилась в реабилитационном центре и рассказывала о имевших место ранее проблем с запрещенными препаратами. По словам Кафельниковой, на нее очень сильно повлиял развод родителей.