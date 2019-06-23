Ставшая блондинкой Утяшева примерила джинсовые шорты

Как мама двоих детей — 33-летняя Ляйсан Утяшева — старается следить за своей фигурой и внешностью. Вместе с супругом резидентом Comedy Club Павлом Волей воспитывает: шестилетнего сына Роберта, он появился на свет в одной из клиник в Майами и четырехлетнюю дочку Софию.
В Stories ведущая шоу «Танцы» на ТНТ опубликовала свежий кадр, представ в образе блондинки. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Ляйсан решила сменить имидж, перекрасив локоны в блонд. Девушка запечатлела свое отражение в зеркале. Утяшева примерила джинсовые мини-шорты и футболку. На плечи она накинула куртку, дополнив образ белыми кроссовками.
Ранее в одном из своих интервью телеведущая рассказала, как следит за своим весом. По словам Утяшевой, с утра она любит заниматься физкультурой в тишине.
«Нужно слушать свое тело», — приводит 7days.ru слова супруги Павла Воли.
Ляйсан уделяет разминке не больше 5-10 минут, главное не отвлекаться, полагает телеведущая. После беременности знаменитость особое внимание уделяла проблемным зонам — прессу и бедрам. Для этого она выполняла целый комплекс упражнений.
«У меня, например, спортивная фигура: по отношению к плечам довольно худые бедра. И я «выравниваю» ее за счет одежды, на пляже — за счет купальников», — добавила Ляйсан.