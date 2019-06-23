Ставшая блондинкой Утяшева примерила джинсовые шорты

Супруга Павла Воли поделилась свежим снимком в Stories. Девушка запечатлела свое отражение в зеркале.

Как мама двоих детей — 33-летняя Ляйсан Утяшева — старается следить за своей фигурой и внешностью. Вместе с супругом резидентом Comedy Club Павлом Волей воспитывает: шестилетнего сына Роберта, он появился на свет в одной из клиник в Майами и четырехлетнюю дочку Софию.

В Stories ведущая шоу «Танцы» на ТНТ опубликовала свежий кадр, представ в образе блондинки. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Ляйсан решила сменить имидж, перекрасив локоны в блонд. Девушка запечатлела свое отражение в зеркале. Утяшева примерила джинсовые мини-шорты и футболку. На плечи она накинула куртку, дополнив образ белыми кроссовками.

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Ранее в одном из своих интервью телеведущая рассказала, как следит за своим весом. По словам Утяшевой, с утра она любит заниматься физкультурой в тишине.

«Нужно слушать свое тело», — приводит 7days.ru слова супруги Павла Воли.

Ляйсан уделяет разминке не больше 5-10 минут, главное не отвлекаться, полагает телеведущая. После беременности знаменитость особое внимание уделяла проблемным зонам — прессу и бедрам. Для этого она выполняла целый комплекс упражнений.