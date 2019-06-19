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Павел Воля показал жену в образе блондинки

Ранее ведущая шоу «Танцы» на ТНТ поучаствовала в новой фотосессии, продемонстрировав плоды своего преображения.

Павел Воля показал жену в образе блондинки
Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой (Фото: Instagram.com/pavelvolyaofficial)

33-летняя Ляйсан Утяшева решила поэкспериментировать со своей внешностью. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга шоумена Павла Воли продемонстрировала в новой фотосессии плоды своего преображения. В кадре ведущая программы «Танцы» предстала блондинкой.

Примечательно, что и муж телеведущий — резидент Comedy Club — поделился на личной страничке в Instagram совместным черно-белым фото с возлюбленной, сменивший привычный темный оттенок волос на блонд.

«С матерью драконов. Дракончиков», — подписал снимок Павел Воля.

Напомним, что у Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей: 6-летнего сына Роберта, он родился в Майами и 4-летнюю дочку Софию. В одном из интервью телеведущая призналась, что у них с Пашей есть традиция — новогоднюю ночь они проводят дома с семьей, отказываясь от любых даже самых выгодных предложений, корпоративов и концертов. Этот праздник она предпочитают проводить в тесном семейном кругу с детьми и близкими.

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звездный стильЛяйсан УтяшеваПавел Воля

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Павел Воля показал жену в образе блондинки
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