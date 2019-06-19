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Ляйсан Утяшева стала блондинкой и поучаствовала в гламурной фотосессии

По словам фанатов, в новом образе они узнали бывшую гимнастку только по длинным ногам.

Ляйсан Утяшева стала блондинкой и поучаствовала в гламурной фотосессии
Поклонники узнали преобразившуюся Утяшеву только по длинным ногам. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.CОM

Настоящим откровением стала новая публикация бывшей гимнастки, а ныне светской львицы и ведущей шоу «Танцы на ТНТ» Ляйсан Утяшевой на ее странице в социальной сети Instagram. Многочисленные поклонники звезды буквально не узнали ее в новом образе.

А все потому, что супруга юмориста Павла Воли кардинально поменяла имидж, став блондинкой. Неожиданное преображение вызвало всеобщий восторг в комментариях к ролику, на кардах которого, к тому же, Ляйсан участвует в красивой, гламурной фотосессии.

«Видео с сегодяшней фотосессии: немного любви к работе, моде и переменам», — подписала в комментарии к посту сама звезда.

Многие подписчики откровенно признаются, что никогда не узнали бы бывшую спортсменку, если бы не ее длинные ноги. Часть поклонниц недоумевают, почему Утяшева не сменила цвет волос раньше, ведь светлые локоны очень идут ей.

Напомним, не так давно Ляйсан впервые показала лицо своего сына. Всем известно, она и ее муж стараются не афишировать свою жизнь, потому этот кадр также стал в Сети очень популярным.

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Ляйсан Утяшева стала блондинкой и поучаствовала в гламурной фотосессии
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