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Друзья хотят добиться эксгумации тела Элины Быстрицкой

Запрос уже поступил в Следственный комитет.

Друзья хотят добиться эксгумации тела Элины Быстрицкой
Элина Быстрицкая. фото: globallookpress.com

В апреле этого года ушла из жизни Элина Быстрицкая. Звезде «Тихого Дона» был 91 год. На похоронах народной любимицы собрались ее друзья, коллеги и близкие. Художественный руководитель русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова признавалась, что не общалась с актрисой в последнее время, так как та почти не вставала с постели. Отметим, что Быстрицкая сильно болела и угасала на глазах.

Теперь спустя почти два месяца после похорон стало известно, что тело артистки хотят эксгумировать. Письмо с таким требованием поступило в Следственный комитет. Его написали друзья Элины Авраамовны, которые сомневаются, что женщина умерла своей смертью. Сестра актрисы Софья Шегельман уверена, что этот запрос отправила директор Быстрицкой Ксения Рубцова.

«Я видела синяки на лице, когда я прилетела сюда. Я видела, что ей трудно ходить, и я видела, как ей было плохо в последние сутки», — рассказывала родственница знаменитости, сообщает канал НТВ.  Ходят слухи, что незадолго до трагедии Быстрицкую кто-то избил.

Ранее подруга артистки Зинаида Кириенко заявила, что во время похорон легенда кино выглядела сильно истощенной. Она сомневается, что женщина могла довести себя до такого состояния. Кириенко убеждена, что за смертью ее коллеги может скрываться криминальная составляющая.

Напомним, что после скоропостижной кончины звезды разгорелся скандал вокруг имущества артистки. Ее наследство должно было достаться сестре, которая живет в Израиле. Примечательно, что незадолго до трагедии Софья Шегельман напомнила о себе. Однако ходят слухи, что Элина Авраамовна завещала все Ксении Рубцовой, которая в последнее время была рядом с ней и ухаживала за женщиной. Шегельман не доверят ей и даже недавно обвинила  директора актрисы в причастности к пропаже  38 миллионов рублей со счетов ее сестры.

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Друзья хотят добиться эксгумации тела Элины Быстрицкой
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