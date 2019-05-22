Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей

26 апреля этого года скончалась звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая. Известной актрисе был 91 год. Как известно, у нее не было детей и в последнее время за ней ухаживала сестра Софья Шегельман, которая ради этого уехала из Израиля. После смерти звезды разгорелся скандал вокруг имущества артистки. Именно сестра должна стать наследницей ее состояния, но ходят слухи, что Элина Авраамовна завещала все подруге и театральному директору Ксении Рубцовой, которая одно время ухаживала за женщиной.

В народе ходит версия, что на самом деле сестра актрисы поспешила приехать в Россию, когда узнала, что ее нет в завещании. Она обвинила Рубцову в обмане и пообещала написать на женщину заявление в полицию. Теперь Шегельман утверждает, что со счетов ее покойной сестры пропало 38 миллионов рублей. Она уверена, что деньги украла Рубцова.

«Я считаю, Рубцова ее соблазнила уйти из Малого театра и заняться концертной деятельностью. Там она могла на сестре зарабатывать. Если бы Элина не ушла из театра, она была бы жива. Ничего важнее театра у нее в жизни не было», — высказалась женщина. Опубликовано Ксения Рубцова Четверг, 10 мая 2018 г.

Журналисты связались с подругой Быстрицкой. Выяснилось, что у нее тоже есть ответные претензии к Шегельман. По ее словам, сестра занимала у артистки 10 тысяч долларов (около 650 тысяч рублей), но так их и не вернула. Помощница Элины Авраамовны по хозяйству встала на сторону Рубцовой. Она уверена, что женщина не причастна к пропаже целого состояния со счетов актрисы. По словам Елены Киселевой, Ксения была для Быстрицкой самым близким человеком и всегда находилась рядом в отличие от родственников.

«Ксения была ангелом-хранителем Элины Авраамовны! Ближайшие родственники Быстрицкой — сестра, племянник, внуки — давно живут в Израиле. А Ксюша рядом», — заверила Киселева, проработавшая у знаменитости полтора года.

Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль. Правда адвокаты сестры артистки эту версию опровергли, пишет издание «Комсомольская правда». Однако против Рубцовой уже возбуждено уголовное дело, так как она имела доступ к счетам актрисы по доверенности и могла снимать от туда деньги.