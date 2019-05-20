Подруга Элины Быстрицкой усомнилась, что актриса умерла своей смертью

Во время официального мероприятия Зинаида Кириенко рассказала, что во время похорон Быстрицкая была очень сильно истощена. Актриса сомневается, что легенда советского кино могла довести себя до такого состояния.

Накануне в главном здании Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина торжественно открылась выставка «Издалека долго…». Приурочена она к 90-летию со дня рождения той, кто спела со сцены эти слова — великой русской певицы Людмилы Зыкиной. Многие отдали дань памяти исполнительнице и пришли на выставку. Слово досталось актрисе Зинаиде Кириенко.

Она стала вспоминать про Зыкину, а потом, вдруг, переключилась на другую тему. Весной 2019 года не стало Элины Быстрицкой. Именно к теме смерти актрисы обратилась Кириенко. Она усомнилась, что женщина могла скончаться естественным путем. Актрисы были подругами, затем Быстрицкая заболела, а во время похорон в гробу было истощенное тело, по размеру напоминающее ребенка.

«Вы даже не представляете… Мне кажется, это требует расследования, потому что в гробу у нее личико было маленькое, не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико», — сказала Кириенко.

Она отметила, что во время панихиды гроб стоял так высоко, что рассмотреть покойную было сложно, а уже во время похорон она увидела, что стало с ее приятельницей.

«Она лежала в гробу вся усохшая, истощенная, как ребенок. Что это такое?», — цитирует слова Кириенко сайт Актуальные новости.

Актриса убеждена, что за смертью Быстрицкой может скрываться криминальная составляющая. Именно этот факт стоит проверить полиции. В пользу данной версии говорит и то, что покойная актриса оставила хорошее наследство. Она планировала отписать свою квартиру в Леонтьевском переулке в центре Москвы своему директору Ксении, но за пару недель до смерти Быстрицкой появилась ее сестра Софья Шегельман. Она живет в Израиле и при жизни мало общалась с талантливой родственницей. По слухам, из-за наследства разразился настоящий скандал, после которого Быстрицкую увезли в частную клинику, где она и скончалась, пишет сайт Dni.ru