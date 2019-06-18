НОВОСТИ

Директор Алибасова отрицает, что продюсера отравила семья Шукшиных

Представитель создателя группы «На-на» призвал не относиться всерьез к заявлению его сестры.

Директор Алибасова отрицает, что продюсера отравила семья Шукшиных
Версия о намеренном отравлении Бари Алибасова опровергнута. Фото: globallookpress.com

Сестра Бари Алибасова выступила накануне с громким заявлением. Женщина уверена, что продюсер выпил жидкость для очистки труб не случайно. Якобы едкое вещество ему подсунул кто-то из родственников его избранницы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

На высказывание Зои Каримовны отреагировал пиар-директор создателя «На-на». По словам Вадима Горжанкина, всерьез слова сестры воспринимать не стоит. Она всего лишь переживает из-за того, что брат, ранее часто помогавший женщине деньгами и медикаментами, отдалился от нее с момента женитьбы. Когда 72-летнему шоумену станет лучше, он восстановит добрые отношения с родственницей.

«Постарается уделять больше внимания своей сестре», – пообещал представитель продюсера в беседе с радио «Говорит Москва».

Бари Алибасов отдалился от сестры после свадьбы с Федосеевой-Шукшиной. Фото: globallookpress.com

Между тем, писал портал Teleprogramma.pro, с версией преднамеренного отравления Бари Каримовича согласен Станислав Садальский. Он предположил, что к инциденту, который едва не стоил жизни Алибасову, может иметь отношение внучка Федосеевой-Шукшиной. Известно, что девушка без спроса продала квартиру актрисы, после чего между родными вспыхнул конфликт.

Вам может быть интересно:

Подруга Алибасова: «Бари отвезут в клинику, где лечится президент Казахстана» Водонаева охарактеризовала сына Алибасова за «трансляцию из палаты отца» Сын Алибасова: «Склифу» большое спасибо! Сейчас надо лечить голову»

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиЛидия Федосеева-Шукшина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Директор Алибасова отрицает, что продюсера отравила семья Шукшиных
Интересно?
Поделись с друзьями: