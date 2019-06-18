Директор Алибасова отрицает, что продюсера отравила семья Шукшиных

Представитель создателя группы «На-на» призвал не относиться всерьез к заявлению его сестры.

Сестра Бари Алибасова выступила накануне с громким заявлением. Женщина уверена, что продюсер выпил жидкость для очистки труб не случайно. Якобы едкое вещество ему подсунул кто-то из родственников его избранницы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

На высказывание Зои Каримовны отреагировал пиар-директор создателя «На-на». По словам Вадима Горжанкина, всерьез слова сестры воспринимать не стоит. Она всего лишь переживает из-за того, что брат, ранее часто помогавший женщине деньгами и медикаментами, отдалился от нее с момента женитьбы. Когда 72-летнему шоумену станет лучше, он восстановит добрые отношения с родственницей.

«Постарается уделять больше внимания своей сестре», – пообещал представитель продюсера в беседе с радио «Говорит Москва».

Между тем, писал портал Teleprogramma.pro, с версией преднамеренного отравления Бари Каримовича согласен Станислав Садальский. Он предположил, что к инциденту, который едва не стоил жизни Алибасову, может иметь отношение внучка Федосеевой-Шукшиной. Известно, что девушка без спроса продала квартиру актрисы, после чего между родными вспыхнул конфликт.