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Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины

Ранее она утверждала, что родственники жены не имеют к этому никакого отношения.

Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины
В отравлении Алибасова заподозрили род Шукшиных/globallookpress.com

Сестра продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявила, что к его отравлению причастны Шукшины. «Его отравили Шукшины», — безапелляционно заявила женщина, которая присутствовала в студии программы «Пусть говорят». При этом Зоя не назвала, кто именно из рода Шукшиных причастен к его отравлению.

Бари Алибасов, Зоя Алибасова, Лидия Федосеева-Шукшина
Алибасова могли отравить Шукшины/globallookpress.com

Интересно, что ранее версию об отравлении популярного продюсера выдвигал актер Станислав Садальский. Он также грешил на род Шукшиных. Под его подозрение попала внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая, как известно, продала в Санкт-Петербурге квартиру бабушки без ее ведома. Сестру Алибасова тогда также просили прокомментировать версию с отравлением. Она говорила, что не понимает, почему Садальский так говорит. Сейчас же женщина в корне поменяла свое мнение.

Отметим, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил ядовитую жидкость «Крот». Он перепутал ее с соком. В течение пяти дней продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. Врачи боялись давать какие-то прогнозы относительно его состояния. Прошел даже слух, что Алибасов умер. Но это, к счастью, оказалось всего лишь журналистской уткой.

Сейчас известно, что продюсера выписали из больницы. Его дальнейшее восстановление будет проходить в Казахстане. Сын продюсера Бари Алибасов-младший собирается отправить туда отца вместе с его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в самое ближайшее время.

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Бари АлибасовЗоя АлибасоваКазахстанЛидия Федосеева-Шукшина
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Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины
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