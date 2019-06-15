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Алибасов после искусственной комы не помнит, какой сейчас год

Продюсер начал узнавать сына и жену, но все ещё путается во времени.

Алибасов после искусственной комы не помнит, какой сейчас год
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Вот уже десятый день Бари Алибасов находится в реанимации НИИ Склифосовского. Продюсер восстанавливается после химического ожога. Алибасов-младший переживает за отца. Знакомые говорили ему, что их родственники чаще всего погибали именно на девятый-десятый день после похожей травмы.

Бари Алибасов с сыном. Фото
Бари Алибасов узнает сына и жену, но просыпается то в 2005, то в 1998 году. Фото: instagram.com/stassadal/

В понедельник, 17 июня, станет известно, произойдёт ли внутреннее кровотечение или нет. Пока что Бари Алибасов-младший рад состоянию отца. После пяти дней медикаментозного сна продюсер не мог вспомнить, кто он такой. Теперь Алибасов узнает родных, но путается во времени.

«Сегодня он уже меня узнает, он узнает Лидию Николаевну (Федосееву-Шукшину. – Прим. ред.). Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», — рассказал Бари Алибасов-младший НТВ.

Также сын продюсера рассказал о старой травме. В молодости гражданская жена пырнула Бари Алибасова ножом в живот. Рана зажила, но во время отравления химикатом могла оказаться смертельной. На шестой день реанимации ожог начал зарастать и врачи поняли, что угроза миновала.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов перепутал бутылку с напитком и средство «Крот». После глотка химикат оставил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на производителя «Крота». Представители компании отказались комментировать трагедию.

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Алибасов после искусственной комы не помнит, какой сейчас год
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