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Ксения Бородина порассуждала о брачном контракте

Телеведущая рассказала, когда стоит обезопасить свою личную жизнь.

Ксения Бородина порассуждала о брачном контракте
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: globallookpress.com

Ксения Бородина счастлива во втором браке уже четыре года. Телеведущая и ее муж Курбан Омаров воспитывают общую дочку Теону, также у них есть дети от предыдущих отношений.

С первым супругом, бизнесменом Юрием Будаговым, Бородина развелась в 2011 году. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, ведущая поделилась своими размышлениями о неудачах, которые могут случиться в личной жизни каждого.

Бородиной задали вопрос о том, что она думает о брачных контрактах. По словам Ксении, когда брак первый, а человек влюблен в своего избранника или избранницу, предложение заключить такой контракт может быть очень неприятным. Но в последующих отношениях все может измениться.

«Если это пятый брак и человек частенько попадает, уже пора себя обезопасить», – считает Бородина.

Фото: Instagram@borodylia

Отметим, в какой-то момент, по слухам, ведущая «Дома-2» едва не рассталась и со своим вторым супругом. Произошло это якобы из-за Алены Водонаевой, заинтересовавшейся мужем Ксении. Бородиной удалось сохранить семью, но с бывшей закадычной подругой она больше не общается и в интервью журналистам отказывается комментировать ее жизнь. Не стала ведущая высказываться и о разводе Водонаевой с диджеем Алексеем Косинусом.

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Ксения Бородина порассуждала о брачном контракте
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