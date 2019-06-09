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Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

Ранее они были закадычными подругами, теперь же не общаются даже на официальных мероприятиях.

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
Ксения Бородина Фото: globallookpress.com

Недавно Алена Водонаева официально подтвердила, что подала документы на развод с супругом Алексеем Косинусом. Как только этот процесс завершится, бывшая участница проекта «Дом-2» собирается перебраться из Санкт-Петербурга в Москву и отправиться с ребенком в отпуск.

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила. Однако ведущая телепроекта на ТНТ резко ответила журналистам и ничего пояснять не стала.

«Я вообще не комментирую личную жизнь Алены Водонаевой. Это она очень любит комментировать мою жизнь! Я этого не делаю потому, что: во-первых, я ничего не знаю о её личной жизни, а, во-вторых, мне она неинтересна. Поэтому, к сожалению, ничего не могу сказать про её развод. Я и её мужа не знала, и брака не видела, и как они расстались тоже не знаю», — цитирует издание «7дней.ru» Бородину.

По одной из версий, некогда закадычные друзья поссорились из-за поведения Алены, которая якобы положила глаз на мужа Ксении. Тогда Бородиной удалось сохранить брак.

Во время участия в проекте «Нежный редактор» об отношениях с ведущей «Дома-2» говорила сама Водонаева. Она призналась, что по глупости распространила слухи о семьи Бородиной.

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"Дома 2"Алена ВодонавеваконфликтКсения Бороднина
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Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
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