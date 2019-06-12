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Алена Водонаева объяснила, почему рассталась с мужем

По ее словам, Алексей Косинус не оправдал ее ожиданий.

Алена Водонаева объяснила, почему рассталась с мужем
Водонаева была инициатором расставания с мужем/globallookpress.com

Модель Алена Водонаева во время «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о причинах развода с диджеем Алексеем Косинусом. Пара была вместе всего полтора года, а потом семейная жизнь дала трещину. По словам Водонаевой, мужчина просто не оправдал ее ожиданий. При этом она заметила, что развод они с супругом пока еще не оформили.

Алена Водонаева, Алексей Косинус
Водонаева не смогла ужиться с мужем/globallookpress.com

«Мы были полтора года вместе. Это получился такой юношеский брак. По идее он должен был случиться в 18 лет, но вот у меня получился в 34 года. Но так бывает. У меня вообще есть знакомая, которая безумно влюбилась в мужчину, а развелась с ним спустя месяц», — сказала модель.

Как отметила Водонаева, еще в прошлом сентябре она сказала Косинусу, что их отношения катятся под откос и надо что-то менять, но мужчина не предпринял мер. В феврале этого года в браке была поставлена точка. «Я тащила весь груз ответственности на себе. Но я устала быть сильной. Я не ругалась. Давала ему шанс. Сейчас, кстати, мы в прекрасных отношениях. Хотя, конечно, Алексей в обиде на меня. Семью создать на долгие годы у нас не получилось», — заметила она.

Алла Довлатова спросила, каким требованиям не соответствовал супруг. Как сказала Водонаева, ей всегда хотелось быть под защитой в финансовом плане. Однако Алексей был сосредоточен на творчестве, а не на зарабатывании денег. «Одним творчеством сыт не будешь. Я вот тоже люблю писать книги, но они не приносят нужного дохода. Я хотела бы больше спать, а чтобы мужчина работал. У нас все было наоборот. Когда Алексей ушел из моей жизни, то у меня ничего не изменилось», — сказала телеведущая.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей КосинусАлена Водонаева
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Алена Водонаева объяснила, почему рассталась с мужем
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