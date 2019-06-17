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Журналисты рассекретили нового мужа Макеевой

Избранником актрисы оказался состоятельный юрист из Сибири.

Журналисты рассекретили нового мужа Макеевой
Анастасия Макеева. фото: globallook.com

Анастасия Макеева обладает не только талантом, но и эффектной внешностью. С первым мужем Петром Кисловым ей не удалось расстаться на хорошей ноте. Вскоре он женился на певице Полине Гагариной. Роман артистки с Алексеем Макаровым тоже стал для Макеевой испытанием. По слухам, он порой чрезмерно употреблял алкоголь и был неверен своей возлюбленной. Со вторым мужем Глебом Матвейчуком звезда счастлива была лишь первые несколько лет. Их попытки завести ребенка не увенчались успехом, и они расстались в 2016 году.

Семь месяцев назад стало известно, что актриса вновь связала себя узами брака. На этот раз девушка предпочла сохранить личность своего избранника в тайне. Знакомые актрисы поговаривают, что она прячет возлюбленного от посторонних глаз из-за болезненного развода. Другие уверены, что она стесняется разницы в возрасте со своим супругом.

«Свадьбы у нас фактически и не было. Только он, я и водитель.  Шофер сделал нам немного кадров на мобильный, и все. Меня такой расклад более чем устроил. И я не хочу показывать мужа — он не обезьянка», — рассказала недавно знаменитость.

Журналисты выяснили, что мужа Макеевой зовут Александр Сакович. Он родился в Новосибирске и моложе артистки на пять лет.
По некоторым данным, новый возлюбленный девушки в свое время окончил спецшколу милиции и академию госслужбы. Став юристом, он занял пост председателя правления межрегиональной коллегии адвокатов «Магнетар». Мужчина имеет приличное состояние, поэтому у Макеевой теперь есть целых две помощницы по дому.

«Благодаря супругу я могу позволить себе сниматься для удовольствия, а не ради бабла. Сейчас занята только в новых «Гардемаринах». Играю любовницу героя Михаила Боярского — этакую Миледи из «Трех мушкетеров», — поделилась актриса, пишет EG.ru.

А не так давно она сорвалась и приехала отдыхать с возлюбленным на Мальдивы, когда увидела красочные фото Анфисы Чеховой с побережья в соцсетях. По всей видимости, теперь Анастасия счастлива.

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Журналисты рассекретили нового мужа Макеевой
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