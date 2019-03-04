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К Анфисе Чеховой на Мальдивы спонтанно приехала Анастасия Макеева с мужем

По словам телеведущей, подруга просто больше не смогла смотреть на ее красочные фото в соцсети, поэтому и приехала.

К Анфисе Чеховой на Мальдивы спонтанно приехала Анастасия Макеева с мужем
Анфиса Чехова. фото: instagram.com/achekhova/

Несколько дней назад Анфиса Чехова отправилась отдыхать на Мальдивы. Компанию телеведущей составил ее коллега Эдуард Демченко. Поклонники с интересом наблюдали за их общением и пришли к выводу, что мужественный спутник звезды может быть ее возлюбленным. Сама Анфиса эту информацию не подтвердила и не опровергла, а Эдуард заверил, что знает телеведущую много лет. К слову, скучать в отпуске девушке не приходится. На днях она даже устроила фотосессию топлес.

Как оказалось, своими красочными снимками Чехова вынудила отправиться в отпуск актрису Анастасию Макееву с мужем, которого она пока скрывает от общественности. В соцсети телеведущая опубликовала фото со своими друзьями. «Позавчера утром у меня раздался звонок и Настя говорит: „Достали вы нас своими сториес. Мы вылетаем к вам!“. Я лично впервые сталкиваюсь с такой спонтанностью. И это очень круто!», — рассказала Анфиса. Она также отметила, что пользователи соцсети уже называют Анастасию разлучницей. Они считают, что она помешала телеведущей отдыхать уединенно с Эдуардом.

Примечательно, что Чехова лишь посмеялась над домыслами поклонников. Она сняла видео, где с делает вид, что ревнует Эдуарда к Анастасии. В кадре актриса поправляет купальник на пляже и заигрывает со спутником телеведущей: «Мы с тобой одной крови, брат». После этого появляется Анфиса. «Вы охр**ели? Какая кровь? Давно кокосом не получала?», — заявляет она подруге. Практически весь день дружная компания провела катаясь на велосипедах и загорая на побережье. Напомним, что в 2017 году Чехова развелась с супругом актером Гурамом Баблишвили. После этого о своей личной жизни она предпочитает умалчивать. А вот Макеева в третий раз сыграла свадьбу совсем недавно. Об этом стало известно в январе. Актриса не публикует с ним фото и даже имя супруга скрывает.

фото: instagram.com/achekhova/

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Анфиса Чеховароссийские звезды

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К Анфисе Чеховой на Мальдивы спонтанно приехала Анастасия Макеева с мужем
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