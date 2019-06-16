Орбакайте оценила свежие снимки невестки в овощном отделе магазина

Алена Краснова попозировала в одном из сетевых магазинов, выбрав в качестве декораций торговые прилавки.

22-летняя Алена Краснова приняла участие в новой импровизированной фотосессии. В качестве локации модель выбрала один из сетевых магазинов. А декорациями девушки служили продовольственные прилавки.

больше по теме Пикник на траве: невестка Пугачевой в цветочном платье попозировала для фото Супруга Никиты Преснякова разместила на личной страничке в Instagram свежие кадры из недавней фотосессии.

«Лучший продавец месяца овощного отдела в магазине», — отметила возлюбленная Никиты Преснякова, подписав свежие снимки в Instagram.

На фото Алена Краснова запечатлена в белой приталенной блузе, и клетчатых бело-красных шортах. Свой образ девушка дополнила сумочкой, серьгами и колье. Примечательно, что всего за сутки снимок модели оценили порядка семи тысяч человек, в том числе и Кристина Орбакайте. Она не смогла оставить без внимания свежие кадры в профиле невестки, поставив «Лайк» под снимками. Алена Краснова также подписана на личную страничку мамы Никиты Преснякова в микроблоге.

Напомним, что ранее вместе с мужем модель побывала на детском празднике Артемия Преснякова. Родители малыша — Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская организовали вечеринку с аниматорами, которые развлекали маленьких гостей.