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Орбакайте оценила свежие снимки невестки в овощном отделе магазина

Алена Краснова попозировала в одном из сетевых магазинов, выбрав в качестве декораций торговые прилавки.

Орбакайте оценила свежие снимки невестки в овощном отделе магазина
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова приняла участие в новой импровизированной фотосессии. В качестве локации модель выбрала один из сетевых магазинов. А декорациями девушки служили продовольственные прилавки.

«Лучший продавец месяца овощного отдела в магазине», — отметила возлюбленная Никиты Преснякова, подписав свежие снимки в Instagram.

На фото Алена Краснова запечатлена в белой приталенной блузе, и клетчатых бело-красных шортах. Свой образ девушка дополнила сумочкой, серьгами и колье. Примечательно, что всего за сутки снимок модели оценили порядка семи тысяч человек, в том числе и Кристина Орбакайте. Она не смогла оставить без внимания свежие кадры в профиле невестки, поставив «Лайк» под снимками. Алена Краснова также подписана на личную страничку мамы Никиты Преснякова в микроблоге.

Алена Краснова на фото в магазине
Кристина Орбакайте не оставила без внимания свежий снимок Алены Красновой (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Напомним, что ранее вместе с мужем модель побывала на детском празднике Артемия Преснякова. Родители малыша — Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская организовали вечеринку с аниматорами, которые развлекали маленьких гостей.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеНикита Пресняков
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Орбакайте оценила свежие снимки невестки в овощном отделе магазина
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